El secreto que esconden las pizzas de supermercado que puede arruinar tu cena

Las pizzas son un alimento universal. Una comida que, desde Italia ha conseguido conquistar las cocinas y los estómagos del mundo. Tan populares y tan demandadas están, que es normal que desde los supermercados hayan surgido alternativas a la pizza recién hecha o de restaurante. Las pizzas precocinadas o de supermercado son una alternativa a la pizza tradicional que goza de popularidad entre los jóvenes y no tan jóvenes. Lo que muchos consumidores no saben es el terrible secreto que éstas esconden y que puede hacer que te lo pienses dos veces antes de cenar pizza de supermercado.

Pizzas refrigeradas y masas de supermercado

Según la OCU, la organización que vela por los consumidores y sus derechos, es habitual que muchas familias elijan una pizza o base de pizza precocinada de supermercado como opción para cenar. Pero es la misma organización la que alerta de los peligros que este peculiar alimento entraña. Tras un estudio realizado sobre 15 pizzas refrigeradas y 7 masas para pizza, han llegado a una gran variedad de conclusiones.

Aunque las propiedades nutritivas varían según la marca, sí que podemos sacar algunas conclusiones generales. Por regla general, estas pizzas contienen pocos ingredientes: en las pizzas "de jamón y queso", lo cierto es que hay poco jamón, y también muy poco queso.

El "queso" de las pizzas de supermercado no suele ser queso

Precisamente el tema del queso es uno de los más polémicos en las pizzas refrigeradas del supermercado. No siempre ocurre así, y existen marcas que utilizan queso real. Pero se han detectado algunas marcas que, en su lugar, colocan un preparado graso sobre el tomate. Lo notaremos, no solo por el sabor, pues este resulta inexistente, si miramos el envase, podremos comprobar cómo la proporción de queso utilizada no es real.

El problema de la grasa en las pizzas

Uno de los mayores problemas que encontramos con estas pizzas está en la gran cantidad de grasa que contienen. El queso extremadamente procesado o el preparado graso que se utiliza en su lugar, puede acabar complicando nuestra propia salud. Es evidente que con una ingesta moderada de este producto, muy e vez en cuando, no debería ocurrir nada preocupante.

Pero la realidad es que, el consumo de pizzas refrigeradas es tan frecuente que preocupa la cantidad de grasa que estas contienen y que, irremediablemente acaban en nuestro organismo.

Nos engañan con la sal

Si ustedes han tenido la suerte de probar una pizza auténtica, no digamos ya si la han probado en Italia, se darán cuenta del poco sabor que el queso y en general la pizza tienen. ¿La solución que han encontrado los fabricantes para camuflarlo? Un exceso de sal para potenciar un sabor que en realidad no existe.

Además, un exceso de sal, supone un problema para nuestra propia salud. Es habitual que las personas con problemas de tensión eviten el consumo de sal, pero esta, en exceso, puede resultar perjudicial hasta par los más jóvenes.

¿Pizzas del supermercado? Mejor casera

Aunque sea más laborioso, desde COPE.es siempre os recomendamos hacer una buena pizza casera. Los ingredientes suelen ser habituales en cualquier despensa y, sin contar el laborioso amasado, se trata de una receta sencilla. Entre lo que necesitas tienes:

- Agua

- Levadura fresca

- Harina

- Aceite de oliva

- Sal

Toppings: tomate, mozzarella, orégano, jamón, bacon...

El procedimiento resumido consiste en poco a poco ir juntando la harina con el agua. Se le añade la levadura deshecha en agua y un poco de aceite. Una vez tengamos la masa lista, se deberá dejar reposar durante al menos dos horas. Esta habrá crecido y podremos extenderla en una bandeja de horno en el que pongamos el resto de condimentos (tomate, mozzarella, jamón, etc.).

Así, podréis disfrutar de una auténtica pizza casera y más saludable que las refrigeradas que podamos comprar en el supermercado.