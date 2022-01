Ribera destaca potencial del turismo para liderar la transición sostenible

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha transmitido hoy un mensaje de "tranquilidad" al sector del turismo ante la transición sostenible a la que se enfrenta, ya que tiene "potencial" y una "capacidad inmensa" para seguir con una visión renovada y ser líder en contar con una oferta atractiva.

Ribera ha participado esta tarde en el Foro Exceltur, en el que ha mantenido una charla con el presidente de Balearia, Adolfo Utor, acerca de si liderar una transición turística sostenible es "una condición o una obligación".

Utor ha afirmado que esa transición es "una obligación, no una opción", ya que es el "único camino", aunque ha advertido de que genera incertidumbre en el sector por la profusión de normativas que conlleva y que puede afectar a la competitividad de un tejido empresarial ya tocado por las restricciones a la movilidad.

Por ello ha pedido a la ministra que el Gobierno tenga en cuenta, en todas sus decisiones, al sector, porque hay "cierto nivel de frustración" y la transición ha de ser "justa" y "ecuánime", debido a que hay compatibilizar la salud del planeta con la economía.

Ribera le ha respondido que tienen el "compromiso" del Gobierno, de las administraciones y de la sociedad con el sector, al que ha recordado que los fondos Next Generation de la UE van a equivaler a todo lo recibido por España de la UE desde el 86.

Para la ministra el sector turístico español no tiene que ponerse "nervioso " o sentirse "frustrado" antes los cambios que se avecinan porque tiene capacidad para liderar el proceso de sostenibilidad al que se enfrenta.

Lo que -a su juicio- hay que hacer es alinear las preferencias para que se vayan fortaleciendo y ganando espacio, al tiempo que hay que adaptarse a los nuevos contextos de movilidad, que, a veces, generan tensión, aunque se van a convertir en estándares.

Esto implica conocer qué externalidades negativas hay que reducir y ver cómo se aprovechan las buenas experiencias sobre recursos energéticos o la integración en el paisaje, según ha destacado.

La respuesta que no puede ser -ha precisado- es "no me lo toque usted mucho, que me viene mal", ya que entonces se podrán hablar de ello los demás y "se pondrán por delante". EFE

jmj/jla