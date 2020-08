La revelación de Casillas sobre su relación con Sara Carbonero: "No he estado con ella todo lo que debería"

Iker Casillas cambia de rumbo. El guardameta español, uno de los más laureados de nuestro deporte, anunció la semana pasada que colgaba los guantes después de una carrera llena de éxitos. Después de sufrir un infarto en mayo del 2019, en un entrenamiento con el Oporto, la carrera deportiva de Iker Casillas dio un vuelco. Desde entonces, ha estado retirado de los terrenos de juego y no ha podido volver a ponerse bajo palos. Las últimas veces que lo hemos podido ver sobre el verde ha sido celebrando el título de la liga portuguesa con sus compañeros y levantando la Copa Portugal hace unos días.

Nada más anunciar su adiós al fútbol como jugador profesional, la reacción del Real Madrid ha sido inmediata. El club de su vida, donde se hizo grande y conquistó todos los títulos posibles a nivel colectivo, lanzó un comunicado oficial en el que lo valoraba como "el mejor portero de la historia del Madrid y del fútbol español".

Además de coronarse como campeón de LaLiga, Copa del Rey y Champions League, entre otros trofeos, hay que recordar que con la Selección española, también como capitán, Iker Casillas levantó dos Eurocopas y un Mundial.

Casillas quiere ahora dar un vuelco a su vida, aunque muy probablemente seguirá ligado al deporte. Su familia también es una pieza fundamental. Sara Carbonero e Iker Casillas se han convertido en una familia junto a sus hijos Martín de seis años y Lucas de cuatro. Una pareja que siempre hemos considerado como idílica. Pero tan idílica y tan natural es que incluso ellos también han tenido que hacer frente a algún que otro bache en su relación.

Por primera vez, Iker Casillas ha hablado para una revista tras los numerosos rumores de una posible crisis de la pareja. Y es que la última vez que las últimas fotografías que se tienen de ellos juntos es del pasado mes de febrero. De ahí que el exportero recién retirado haya querido aclarar la situación en exclusiva para la revista Semana.

Su matrimonio con Sara Carbonero

Iker ha querido dejar claro que estas últimas semanas no se les ha podido ver juntos a consecuencia de la situación que han tenido que vivir estas últimas semanas, mudanzas, confinamiento y la muerte del abuelo de Sara Carbonero. Un duro momento en el que el guardameta no estuvo presente y que ha querido justificar: “Sabíamos que estaba muy malito y decidimos que Sara y los niños se fuesen allí. No pude ir porque era la final de la Copa de Portugal. Además, era mi último partido con el equipo y en activo y tenía que estar”, aseguraba.

Con estas declaraciones, el portero ha entonado el mea culpa: “Al estar de un lado a otro igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara”. Pero es que no solo estas últimas semanas están siendo duras para la pareja, es que llevan su año más complicado, algo que parece que ha hecho mella en la pareja.

El año más difícil de Sara e Iker

El infarto de él y luego el cáncer de ella han provocado un tsunami para el matrimonio haciendo tambalear los cimientos de la relación. En esta entrevista tan sincera, Iker Casillas, asegura que este golpe le ha hecho cambiar el chip, admitiendo que antes era una persona rencorosa: “Hace un año a Sara y a mí nos cambió la vida y lo que hay que hacer es afrontarlo y disfrutar de los que se tiene. Mañana no se sabe lo que va a pasar”.

Los planes de futuro de Iker Casillas y Sara Carbonero en Madrid

Ahora la pareja se enfrenta a un nuevo reto. Con la mudanza hecha se preparan para una nueva vida en Madrid. Dejan Oporto con gran pena y es que han sido muy felices allí, algo que nunca han escondido: “En Oporto se me paró el tiempo. He sido muy feliz. Incluso mi hijo mayor habla portugués perfectamente”.