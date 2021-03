Qué es un trombo: los síntomas del posible efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca

Sanidad investiga al menos tres posibles casos de trombosis tras recibir la vacuna de Astrazeneca. Uno de ellos sería el de la profesora de 43 años de Marbella que fallecía días después de recibir la vacuna y que no tenía patologias previas.

Estos tres casos ocurren, según recuerda Sanidad, en un contexto de 975.661 personas vacunas en España con AstraZeneca. "Se trata de tres casos de eventos trombóticos que por si mismos, aunque infrecuentes, pueden ocurrir en la población general. Los tres cuentan con la particularidad de que los eventos trombóticos se han asociado a una disminución del número de plaquetas en sangre", informaba Sanidad en el comunicado.

SUSPENSIÓN EN CASCADA

Entretanto la vacuna contra con AstraZeneca ha quedado suspendida, al menos, las dos próximas semanas a la espera de los resultados que arroje la Agencia Europea del Medicamento y resto de agencias.

Dinamarca, Noruega, Islandia, Austria o Estonia ya habían suspendido la vacunación con AstraZeneca la semana pasada, pero las alarmas se dispararon el sábado 13 cuando se notificaron a la vez varios episodios de trombosis de senos venosos cerebrales, 3 en Noruega, 4 en Alemania y uno entonces en España, que no se habían dado en los ensayos clínicos.

Ayer se dieron otros 3 en Noruega y Alemania, lo que precipitó que estos dos países, y después Francia, Italia y España, hicieran lo mismo.

CREDIBILIDAD EN JUEGO

Los expertos temen que la suspensión de la vacunación con AstraZeneca haya podido dañar la credibilidad del fármaco cuando su beneficio supera en mucho al riesgo, por lo que creen que se debería haber esperado al dictamen final de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La propia EMA volvió a mostrarse este martes "firmemente convencida" de esos beneficios y, a la espera de lo que resuelva definitivamente su Comité de Evaluación del Riesgos en Farmacovigilancia, sigue sin ver "vínculos" causales con las decenas de casos de trombos y embolias notificados por varios países europeos.

Por su parte desde la AEMPS, el jefe adjunto del Departamento de Medicamentos de Uso Humano, Antonio López, ha reiterado que es una "decisión de prudencia". "Es mejor que se analicen los efectos y después se retome la estrategia de vacunación", ha señalado.

En este sentido José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, ha advertido en COPE que los trombos “no son eventos infrecuentes y que pueden producirse en población en general”.

No obstante ha señalado que "hay que ver si existe relación entre esos efectos relacionados con la vacuna y su administración”, si bien “aparentemente con los indicios que hay hasta ahora en un documento que ha emitido hoy la Agencia Europea del Medicamento, parece que no habría relación".

QUÉ ES UN TROMBO

Un trombo "es un coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo y que dificulta o impide su circulación. Pueden producirse tanto en las arterias, que llevan la circulación desde el corazón hasta los diferentes órganos, como en las venas, que conducen la sangre de retorno desde los órganos hacia el corazón", explica Cristina Hidalgo, especialista en Medicina interna del Hospital Cruz Roja de Córdoba, que aclara que "los trombos en arterias generalmente se producen en el corazón (infartos) o el cerebro (ictus)".

CONGESTIÓN E HINCHAZÓN

Debido a la oclusión en los vasos sanguíneos, "la trombosis venosa puede ocasionar dificultad para el retorno de la sangre de las venas desde hasta el corazón, provocando congestión e hinchazón en el lugar donde se ocasiona, más frecuentemente en las piernas".

La complicación más grave de la patología trombótica venosa, explica la doctora Hidalgo "es el desplazamiento de los trombos a otros territorios como los pulmones, donde su repercusión puede ocasionar fallo respiratorio, cardiaco e incluso la muerte si no se detectan y tratan a tiempo".

En cuanto a los trombos en arterias, "su oclusión condiciona falta de riego con el desarrollo de infartos, más frecuentes a nivel cardiaco y cerebral, cuya gravedad y posibles repercusiones son más conocidas".

SÍNTOMAS

La trombosis puede manifestarse con dolor en la pierna o en el brazo, hinchazón de la pierna o del brazo o aumento de temperatura de la zona dolorida", advierten desde tromboinfo, si bien en ocasiones la trombosis venosa profunda "no produce síntomas, de modo que el paciente no se da cuenta".

"Es fácil que una trombosis en una pierna se pueda confundir con una lesión de huesos, músculos o ligamentos, aunque el reposo y la compresión de la zona afectada no mejorarán los síntomas con el paso de los días. Al contrario, si es una trombosis el malestar irá a más, sobre todo al estar de pie", recuerdan. "Si no recordamos haber sufrido una torcedura, un tirón muscular o un esguince, si no nos hemos caído antes de que ese dolor empiece ni hemos puesto en práctica ninguno de los principales factores de riesgo, entonces merece la pena acudir a nuestro médico para que nos explore y preguntarle por la trombosis".

Además puede darse un "aumento de temperatura de la piel, que además puede estar enrojecida y brillante. Incluso puede aparecer fiebre, que raramente supera los 38ºC".

Estos síntomas y signos, recuerdan "empeoran con las horas si estamos de pie o sentados, debido al efecto de la gravedad. Al ponernos en la cama la hinchazón disminuye porque las venas se vacían mejor cuando están en posición horizontal".

PATOLOGÍAS QUE PUEDEN CAUSAR TROMBOS

Son muchos los factores que "contribuyen a la formación de trombos venosos porque condicionan alteraciones en la circulación sanguínea", advierte la doctora Hidlago que destaca cinco factores:

.- La inmovilización, que dificulta la circulación haciéndola más lenta, fundamentalmente en las piernas, y puede llegar a condicionar la formación del trombo. Puede ocurrir como consecuencia del encamamiento por otras enfermedades más o menos graves, pero también por otras circunstancias como los viajes prolongados.

.- Enfermedades tumorales: tanto por el propio tumor como por el efecto de algunos tratamientos

.- Alteraciones hormonales: como ocurre durante el embarazo y el puerperio, tratamientos hormonales en la menopausia o la toma de anticonceptivos

.- Enfermedades genéticas como alteraciones en el sistema de la coagulación

.- Otras: enfermedades autoinmunes, edad avanzada, obesidad, traumatismos…

En el caso de la trombosis de senos venosos cerebrales representa menos de un 0,5 % de los casos totales de las enfermedades cerebrovasculares que se producen en España, y su incidencia se sitúa entre 1 y 1,3 casos por 100.000 habitantes al año. En ocho de cada diez pacientes la recuperación es completa y solo un 5 % desarrolla algún tipo de secuela severa.