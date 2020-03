Un perro se queda sin su dueño por el coronavirus y la reacción de la vecina deja a todos sin palabras

La historia de un perro que se queda solo y abandonado a raíz de la crisis del coronavirus y la increíble reacción de su vecina se ha vuelto viral esta semana en unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que demuestra que la empatía de los animales puede ser muy grande. Todo ello en la ciudad de Guanzhou, una localidad a cinco horas en tren de Wuhan, donde se encuentra el principal foco del virus en el país chino y donde creen los expertos que se originó la epidemia.

Se trata de un golden retriever mediano que vivía junto a su amo en la ciudad, ubicada al noroeste de Hong Kong, y donde tenían una vida apacible, al margen del inicio de una pandemia internacional que afectará a nivel global. Por ello, el dueño del perro acudió a Wuhan por negocios, como hacía normalmente, sin esperar que se quedaría atrapado en la región china a consecuencia del coronavirus: la cuarentena le retuvo en el foco de la propagación del virus.

CON SU DUEÑO EN WUHAN, EL PERRO SE QUEDÓ SOLO

Una vez su dueño se quedó atrapado, el perro permaneció por su propia cuenta en la casa, sobreviviendo como podía. No solo no podía salir a la calle a hacer sus necesidades, sino que se encontraba sin agua y sin comida, porque no había nadie que se acercara a dársela. Nadie sabe el tiempo que permaneció el animal solo en la casa, pero los expertos aseguran que separar a la mascota de sus dueños durante un tiempo puede crearle ansiedad.

La cuarentena pilló de sorpresa al hombre, que no tuvo tiempo de avisar a ningún amigo ni familiar que pudiera acudir a la casa a hacerse cargo de su mascota. Precisamente en esas horas la vecina del balcón de enfrente que da a la casa del vecino de Guanzhou se percató de que el perro estaba desatendido y vagando solo entre toallas y ropa colgada de perchas. Por ello, Xu no dudó en hacer lo más increíble.

EL PERRO ENCONTRÓ UN ÁNGEL EN LA VECINA

Suele darse en este tipo de historias que la mascota descubre a todos un comportamiento más allá de lo común en un animal de compañía, una lección de empatía sobre el mundo animal que siempre nos impresiona. Sin embargo, fue la vecina, Xu, la que se convirtió en la protagonista de la historia al acercarse hasta el balcón e idear una manera de alimentar al golden retriever.

Xu utilizó un 'palo de selfie' como pinza para alargar una botella de agua hasta el balcón del edificio de enfrente, sellado con barras de metal grises. De esa manera consiguió dar de beber al perro pero, de la misma manera, utilizó el mismo palo para llevar hasta la casa de su vecino huevos duros que proporcionaran algo de alimento y proteínas.

Xu utiliza un 'palo selfie' para dar de beber al perro de su vecino

UN GESTO VIRAL CON FINAL FELIZ

La propia Xu grabó para las redes sociales toda la escena, incluido la parte en la que llegan al piso para rescatar al perro. El dueño del golden retriever llamó al encargado del edificio para que se ocupara de su mascota, por lo que entró en la casa para llevarse al animal.

Aunque finalmente el propio hombre se movilizó para que rescataran a su mascota, si no hubiera sido por la ayuda de Xu, probablemente el perro no hubiera sobrevivido a las primeras horas sin agua con la que hidratarse y el coronavirus se habría cobrado una víctima más. En cualquier caso, llevaron al animal hasta un centro de rescate, donde la vecina se acerca de vez en cuando a saludarle en una nueva amistad que seguro que durará mucho tiempo.