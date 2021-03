"Parece cosa del pasado": Tráfico vuelve a concienciar sobre uso del cinturón

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado este lunes una nueva campaña para concienciar sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad ante el aumento registrado en 2020 de fallecidos en vías interurbanas que no hacían uso de dicho dispositivo.

Según los datos de Tráfico, el año pasado se produjo un incremento de un 4 por ciento en el porcentaje de víctimas en accidentes de tráfico en vías interurbanas que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, hasta alcanzar el 26 por ciento.

La última campaña de vigilancia del uso de este dispositivo que la DGT llevó a cabo entre el 8 y el 14 de marzo también arrojó un aumento del 7 por ciento en la cifra de conductores que no se ponen el cinturón.

Estos datos han llevado a Tráfico a lanzar una nueva campaña de concienciación que tiene como objetivo afianzar la idea de que el uso de este dispositivo es el mejor seguro de vida en la carretera y que se podrá escuchar en las distintas emisoras de radio y ver en televisión, medios digitales y redes sociales, donde estará acompañada del hashtag #PareceCosaDelPasado.

La DGT ha decidido recuperar para la campaña un anuncio que se emitió en televisión en el año 1973 y cuyo lema era: "Por su seguridad use el cinturón de seguridad".

La nueva pieza audiovisual recuerda que no ponerse el cinturón parece "cosa del pasado, pero no lo es", ya que uno de cada cuatro muertos en carretera no lo llevaba puesto, según los datos de la DGT.

La nueva campaña se ha lanzado en una Semana Santa atípica en la que las restricciones sanitarias que han llevado al cierre perimetral de las comunidades autónomas reducirán los desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas.

Tráfico ha querido remarcar la importancia de "no bajar la guardia" en los desplazamientos cortos, en los que también se debe cumplir la obligación de ponerse el cinturón de seguridad y otras medidas "correctas y respetuosas" en la carretera. EFE