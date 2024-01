Algunos pueblos y municipios no tienen aparcamientos en demasiado buenas condiciones. Muchos de ellos, de hecho, acaban siendo zonas de tierra donde los vehículos hacen lo que pueden. Y esto es lo que ha ocurrido en Lepe, en Huelva, a la dueña de la tienda Musamblú. Ha sido a través de su cuenta de TikTok @musamblu, donde ha compartido un vídeo de su padre y en que se le puede ver llegar al coche a través de un gran barrizal. No obstatne, y para la sorpresa de la joven, lo hizo de una particular forma y llamando la atención de sus hijas, cuyas risas se cuelan en el vídeo.





La original ocurrencia de un vecino de Lepe para evitar manchar su coche de barro: "Sí señor"

"Nosotras viendo esto desde la ventana del hospital... Se llega a caer...", escribe la chica en el vídeo de TikTok. A continuación llega lo más llamativo de este vídeo. Como ya hemos mencionado antes, puede verse al hombre aparecer en escena. Lo hace caminando sobre un aparcamiento de tierra, convertido ahora en un barrizal debido a las lluvias que debió haber las horas anteriores. Hasta ahí no hay nada extraño, salvo por el problema de que al caminar sobre el barro, lo más probable es que manchemos el interior de nuestro vehículo.

Algo que no quiere nadie, y menos aún los propietarios de vehículos nuevos. Así, a este hombre se le ha ocurrido esta particular idea. Mientras se acerca al vehículo, puede verse cómo tiene dos cajas de cartón en los pies, para evitar manchar la suela de sus zapatos y, de esta forma, mantener el interior limpio. "Luego se lo mandas", se escucha decir a las chicas entre risas.





Pese a la original ocurrencia de este vecino de Lepe, se ha sembrado el debate en redes sociales. "No mancha el coche para manchar luego la calle dejando las cajas tiradas en el suelo, ¿no? Gran ejemplo tu padre" o "Sí, su coche limpio y deja las cajas en la calle", critican varios usuarios. Una premisa a la que la dueña de la cuenta de TikTok responde asegurando que son cajas "100% biodegradables".





No obstante, también hay quienes aplauden esta ocurrencia: "Cómo cuida el coche el suegro", "Qué ingenioso", "Yo también lo haría" y "¿Por qué no es viral esto?", son solo algunas de las otras respuestas que ha recibido este vídeo que ya se ha hecho viral. Acumula casi 22.000 'me gusta' en TikTok y tiene más de 500 comentarios.

Un vecino se hace viral por cómo aparca su coche cada día: "Me he hecho TikTok solo por esto"

Los propietarios de coches a veces tienen ocurrencias de lo más originales y gracias a las redes sociales son la comidilla de los usuarios. En esta ocasión, la joven @teresaf_garcia en TikTok enseñaba fascinada la forma de aparcar de su vecino y no dudó en compartirlo. En tan solo unos minutos, el vídeo se hizo viral y llegó hasta el propio dueño del coche. De esta manera, ambos se identificaron y él se creó TikTok solo para mostrar a los más curiosos las maniobras que realizaba para aparcar en su plaza.





"No me preguntéis cómo porque yo tampoco lo sé. Pero así aparca mi vecino su coche", comienza diciendo ella, mientras muestra cómo su vecino aparca, dejando apenas espacio entre el vehículo y la pared. "Esto tiene que ser algún tipo de arte", reconoce ella, aparentemente sorprendida. No obstante, lo más sorprendente, es que el vídeo ha llegado hasta el vecino: "Soy el dueño del coche. Soy famoso y yo sin saberlo...".