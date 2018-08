La niña que recibió un trasplante de corazón se recupera en el hospital tras la visita del rapero Drake

La niña Sofía Sánchez, necesitaba un trasplante de corazón y lo consiguió. El lunes fue operada en el Hospital de Niños Lurie en Chicago. Pero la sorpresa que recibió Sofía no fue solo esa, sino la de la visita inesperada del conocido rapero canadiense Drake tras ver éste un vídeo de la niña bailando en los pasillos del hospital al ritmo de una de las famosas canciones del momento “In My Feelings”. El rapero no dudó en darle las fuerzas que Sofía necesitaba, y ésta se mostró feliz tras ver cumplido uno de sus sueños.

Otro de sus sueños era encontrar un corazón, y como hemos dicho, también se ha hecho realidad. La pequeña fue intervenida el lunes y superó la exitosa intervención de nueve horas de duración. Sofía sigue recuperándose en el mismo hospital donde pudo ver a su ídolo hace unos días. Sin duda, un ejemplo de superación con tan solo 11 años.