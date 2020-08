Muere la suegra de Paz Padilla 24 días después de fallecer su marido

Duros momentos en la vida de Paz Padilla. La presentadora de "Sálvame" y uno de los rostros más habituales en la programación de Mediaset ha sufrido un nuevo revés en su vida personal. 24 días después de perder a su marido Antonio Juan Vidal a causa de un cáncer, ahora Paz Padilla tiene que hacer frente a la muerte de su suegra. El sepelio tuvo lugar el pasado martes, en el cementerio Mancomunado de Chiclana de la Frontera, en Cádiz (Andalucía), según ha publicado el diario Portal de Cádiz.

Esta terrible noticia se une también al fallecimiento de la madre de Paz en febrero. Tres muertes en apenas cinco meses que han supuesto un golpe durísimo para ella.

El homenaje de 'Sálvame' a Paz Padilla

Paz Padilla se encuentra ahora mismo en Zahara de los Atunes (Cádiz) desconectando y tratando de asimilar todas las pérdidas que ha sufrido en estos últimos meses. Paz Padilla se encuentra en el mismo lugar en el que cuatro años antes se dio el ‘sí, quiero’ con Antonio Vidal en una íntima y romántica ceremonia en la playa a la que solo acudieron los familiares y amigos más cercanos.

Todo el equipo de ‘Sálvame’ sabe que Paz necesita energía positiva y mucho cariño, por eso justo este miércoles quisieron rendirle un pequeño homenaje en forma de vídeo. Estos han querido recuperar un vídeo que ella compartió en su cuenta de Tik Tok. Un vídeo en el que aparecen algunos de los colaboradores pasando de una taza a otra.

Junto a este vídeo que ha compartido el Instagram oficial de Telecinco escribían con cariño: “¡Te echamos de menos!”, acompañado de un corazón amarillo, un emoticono que representa la fuerza y unas estrellas. Carlota Corredera ha querido hacerse eco de este pequeño homenaje y ha comentado una fila de corazones.

Paz Padilla, lejos de los focos tras la muerte de su marido

Lo último que sabemos de Paz Padilla es las líneas que quiso compartir en sus redes sociales como muestra de agradecimiento por todo el cariño recibido: “Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio”.

Y añadía: “Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre”.

“Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando”, escribió una semana después del último adiós al amor de su vida.