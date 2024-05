Se muda de Canarias a Holanda para trabajar y lo que encuentra por 15 euros la hora le deja mudo: "Imposible"

No hay duda de que, en este mundo, con las condiciones actuales, es más bien difícil encontrar un trabajo que se ajuste a lo que queremos o necesitamos. Que tenga la cualificación necesaria para la que te has preparado, que suponga una buena remuneración y que te permita disponer de tiempo libre.

Son unas variables que son necesarias tener, pero que no siempre ocurren, sobre todo cuando se trata de tu primer trabajo o si perteneces a cierto sector. Hay muchos, de hecho, que tienen que salir fuera de nuestras fronteras para poder encontrar un puesto de trabajo que les permita vivir dignamente.





Si eres de los que conoces, o incluso te ha pasado a ti, a alguien que ha salido de España a otro país para encontrar un nuevo trabajo, sabrás que no es fácil. Y es que aunque el puesto sea de lo más jugoso, mudarse fuera de todo lo que alguna vez has conocido no es nada fácil. Tienes que dejar todo lo que es tuyo, desde familia hasta amigos, pasando por objetos personales que tienen mucho valor sentimental.

Además, como te mudes a un país no hispanoparlante, tendrás que hacerte también a su idioma, por no hablar de sus costumbres. Por supuesto, no todo es malo, sino que hay muchas cosas buenas de mudarse, aparte de vivir la experiencia y enriquecerte culturalmente.

La cantidad desorbitada que cobra por un trabajo poco conocido

Y si no, que se lo digan a Rodri, un joven canario que se ha ido a buscar trabajo a Holanda. Y sí, ahí ha encontrado uno del que nadie da crédito.

Rodri es de las Islas Canarias y, a través de sus redes sociales, va contando cómo es su experiencia en el extranjero. Él se ha mudado a Holanda, y aunque no da muchísimos detalles de las razones que le han llevado a vivir en el país, sí que se puede ver que allí ha encontrado trabajo.

Un trabajo que ha hecho que todos sus seguidores, y otros tantos a los que le llegó su vídeo, enmudezcan. Y es que ha confesado que cobra quince euros la hora por un trabajo de lo más inverosímil y poco conocido.





El trabajo consiste en vaciar macetas de agua. Por ello, cobra quince euros a la hora, o sea, 120 euros al día, 600 euros a la semana y 2.400 euros al mes.

Enseguida, su publicación se ha llenado de comentarios de gente que no cree lo que ve, y que dicen que es "imposible" cobrar esa cantidad por solo vaciar macetas que han estado llenas de agua.

Dimite el primer día como camarera en un restaurante de Barcelona por lo que le obligan a firmar

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.





Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.