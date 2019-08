Macaulay Caulkin se mofa de la vuelta de 'Solo en casa' con una foto que ha dejado a todos boquiabiertos

Disney anunció esta semana que estrenará proximamente en su nuevo servicio de "streaming" (emisión en línea) Disney+ nuevas versiones de películas como "Solo en casa" (1990), "Una noche en el museo" (2006), "Doce en casa" (2003) o "El diario de Greg" (2010). Películas que formaban parte del catálogo de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox que Disney adquirió este año.

El protagonista de la conocida saga de películas infantiles no es otro que la estrella infantil de los años 90 Macaulay Caulkin, cuya popularidad ha descendido en los últimos años conforme progresivamente se retiraba del mundo del cine. Ahora, desde una renovada figura del contenido de entretenimiento en internet, el actor se ha mofado de manera irónica en las redes sociales del regreso de la serie con una fotografía de lo más cómica, algo desaliñado y con comida en la barriga.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA