Los mejores momentos de la historia de España en Eurovisión

El músico Miki representa este sábado a España en Eurovisión 2019 a ritmo de la canción 'La venda', en lo que será la 59ª participación de España en este festival. Desde debut de nuestro país en 1961, España nunca ha faltado a la cita con Eurovisión, aunque no siempre con el mismo éxito. En cuanto a premios, España ha tenido de todo un poco: primeros en un par de ocasiones, cuatro veces en segunda posición y una vez terceros. Pero no todo ha sido un camino de rosas. En cinco ocasiones también hemos estado en la cola de puntuaciones de este conocido festival musical. Ha habido actuaciones memorables y no tan memorables, algunas de ellas bochornosas. Pero el paso de España por Eurovisión nos ha dejado momentos para el recuerdo, que repasamos a continuación.

'La, la la', Massiel (1968)

Sin duda alguna, esta es la canción española más conocida de Eurovision, que ganó en Londres en la primavera del lejano año 1968. Un tema que fue interpretado por una tal María de los Ángeles Felisa Santamaría, más conocida como 'Massiel'. Hasta aquel momento, una artista desconocida en España y más aún en Europa. Massiel, con su minifalda y su estribillo más que pegadizo y reconocido, pasaría a la historia como la primera ganadora de España en Eurovisión. Aun así, esta feliz victoria vino precedida de la controversia y polémica. La canción iba a ser representada en un principio por el artista catalán Joan Manuel Serrat. Serrat quiso interpretar la canción en catalán, pero la televisión pública por aquel entonces (RTVE), no dejó que el representante de España en Eurovisión interpretara la canción en un idioma que no fuera el castellano.

'Eres tú', Mocedades (1973)

Junto a la mítica 'La la la' de Massiel, la canción 'Eres tu', de la formación vasca Mocedades, probablemente sea la canción más recordada de todo el paso de España a lo largo de cinco décadas por Eurovisión. Una canción que quedó segunda por detrás de la candidatura de Luxemburgo. Sin embargo, a pesar de no conseguir el oro, tuvo mucho más éxito que esta. Arrasó de una manera descomunal en España, también en Europa, y cruzó el charco haciendo las Américas entrando en las listas de éxitos con su versión en inglés: 'Touch the wind'. Además, este himno de Eurovisión quedó en la undécima posición como mejor canción de la historia del festival en un concurso paralelo que se celebró para conmemorar en 2005, las bodas de oro del concurso.

'Lady, Lady', Bravo (1984)

Entra la década de los 80 y también entran los cambios a la hora de entender la música. También a nivel tecnológico, ya que las bases de las canciones se basaban prácticamente en cajas de ritmo. Otro de los hits de los años 80 y de toda la participación de España en este festival es el tema que en 1984 nos traía el cuarteto Bravo. Un cuarteto que tuvo poco recorrido, se separó a los cuatro años de formarse, pero que dejó muy buen sabor de boca en los españoles durante aquella época. La canción 'Lady, Lady' quedó en tercera posición y también llegó a cruzar el charco hasta Hispanoamérica, donde logró un gran éxito.

'Europe's living a celebration', Rosa (2002)

Si hay un fenómeno que se pueda destacar en todo el paso de España por la historia de Eurovisión, es el que generó el fenómeno "Rosa". Tras ganar el programa de espectáculo 'Operación triunfo', Rosa López (Rosa de España llegó a ser) es propuesta y elegida para representar a nuestro país en el año 2002. Dado el éxito masivo que logró el programa en su primera edición, y la empatía que generaba la cantante, todo el país se volcó con Eurovisión y con ella. De hecho, el momento de su actuación tuvo una audiencia de más de 12 millones de espectadores. Gracias al paso de Rosa y a su 'Europe's living a celebration', la expectación y la audiencia del festival crece de forma exponencial en Esapaña, no solo ese año, sino que se extendió a las posteriores ediciones. A pesar de toda la locura, la canción quedó en séptimo lugar, muy por debajo de lo que se creía. El cantante David Civera, que participó el año anterior a Rosa, logró un sexto puesto con la canción 'Dile que la quiero', y con muchísima menos propaganda y bombo en los medios de comunicación.