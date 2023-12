Jordi Roca explica la enfermedad que se esconde tras su afonía y que se ha visto en la final de MasterChef

Se le considera el “postrero” catalán por excelencia. Jordi Roca es uno de los cocineros más mediáticos y renombrados de la gastronomía española. Pertenece a la tercera generación de restauradores de su familia en Gerona y junto con sus dos hermanos, -artífices del restaurante El Celler de Can Roca, considerado como el mejor del mundo en 2013 y 2014-, han sido calificados como “héroes de la alimentación” por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por “promover sistemas agroalimentarios ambientalmente sostenibles, socialmente justos y económicamente inclusivos”.

Pero el menor de los tres hermanos Roca ha recobrado este viernes actualidad, por su aparición la pasada noche en la final del programa MasterChef Celebrity donde acudió como invitado para explicar la elaboración de un plato a los famosos concursantes y finalistas de la octava edición en la que Laura Londoño se convirtió en la ganadora con un ambicioso menú inspirado en su Colombia natal.

Como es tradición en el espacio de TVE, un cocinero renombrado se sitúa con sus fogones frente a los concursantes para darles indicaciones sobre un complicado plato de cocina mientras él mismo realiza la elaboración.

A muchos les sorprendería escuchar en esta ocasión al popular repostero indicar los pasos de su plato entre susurros, eso sí, siendo perfectamente legible.

"Disfónico"

No se trataba de una afonía puntual, sino de una enfermedad que lleva tiempo sufriendo, según explicaba el propio Roca en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. En él, el chef mostraba su 'alegría' por poder mostrar en ese momento una voz "de locutor de radio de las 2:00 de la mañana. "Como sabéis muchos, desde hace 7 años me quedé totalmente disfónico,perdí la voz por completo, en este tiempo he tenido picos de voz, que han ido y viniendo pero cada vez estoy un poco mejor, voy mejorando la fonación, sobre todo he reaprendido a hablar sin esfuerzo".

Visiblemente emocionado Jordi Roca reconocía el enorme esfuerzo que le ha supuesto recuperar un poco de el sonido. "Aunque parezca mentira, cuando te pasa algo como lo que a mí me pasó cuesta muchísimo volver a retomar el hilo de la voz".

Es más,"puede ser que mañana no lo tenga", lamentaba en este post que cuenta con caso 50.000 'me gusta'.





Disfonía, ¿qué es y síntomas?

La disfonía "es un trastorno caracterizado por una alteración del timbre de la voz, que puede ser debida a diversas causas orgánicas o funcionales de la laringe y de las cuerdas vocales", según explica Topdoctor que diferencia dos tipos de disfonías: La aguda "que habitualmente es autolimitada y se resuelve con reposo de voz y algún tratamiento sintomático" y la crónica, "más compleja ya que sus causas pueden ser múltiples: desde lesiones tumorales hasta lesiones congénitas".

Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se encuentra la ronquera, voz monótona, temblor en la voz, afonía y las variaciones en la intensidad de la voz y pérdida de los agudos.

Mejor pastelero del mundo

Jordi Roca, encargado de los postres en El Celler de Can Roca de Gerona, ha sido proclamado mejor pastelero del mundo por la revista Restaurant Magazine en la gala de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo.

El amor por la cocina de los tres hermanos Roca, Joan, Josep y Jordi, se forjó entre las ollas y fogones de Can Roca, el local que regentaban sus padres en un barrio de las afueras de Gerona.

La esencia y alma de aquella cocina entendida como una manera de “compartir y cuidar”, según ha dicho el propio repostero, se mantiene, aunque envuelta en una “forma” y “expresión” más “intelectual” y “sensible”.

“Cuando hacemos un plato nuevo se lo damos a probar a amigos, colegas, gente del equipo y a nuestros padres. Si nuestros padres tienen un plato con una customización vanguardista, pero reconocen sabores, vamos bien porque nos interesa mucho mantener esas raíces”, ha dicho.

La incursión de las redes sociales en la gastronomía ha sido otro de los factores que transformaron el imaginario de Roca, quien decidió comenzar a compartir sus recetas y modos de elaboración para generar en el comensal “una recreación en la que por fin puede vivir eso que ha entendido, interiorizado y absorbido” a través de un video de Instagram.

