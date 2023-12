La frustración viral de una madre estadounidense por lo que dice su hija al vivir en España: "¡Mercadona!"

En redes sociales como TikTok, podemos encontrarnos historias de todo tipo que se convierten en viral. Es el caso de la cuenta @americanmominspain, una joven mamá americana que vive en España y que narra su día a día en nuestro país.

Esta chica, en esta ocasión, ha querido publicar un vídeo de 28 segundos en el que aparece su niña y que alcanza más de 800.000 'likes' y 2.000 comentarios. No tiene desperdicio. Ella se queja de que su pequeña es más española que americana. Llega a esta conclusión por las respuestas que recibe de su hija y que han desatado toda serie de comentarios en redes sociales:

"¿Cuál es tu lugar favorito?", le pregunta esta mamá. Al segundo, responde la niña: "Mercadona". Pero es que la ronda de preguntas no finaliza ahí. "¿Cuál es tu juego favorito?", dice la joven. La niña, sorprendentemente, responde que "el Corte Inglés".

Y, además, la pequeña dice que su comida favorita es "el jamón". Por último, dice que ella es de España. El vídeo concluye con una sonrisa pícara de la niña.





El vídeo ha generado todo tipo de comentarios a través de redes sociales. Entre ellos, destacan los siguientes: "Mercadona es un tesoro nacional esa niña sabe", "Spain y jamoncito nada más que añadir", "Jamoncito, qué bonita", "Jamoncito, ella es spanish 100%", "Mercadona is too real" o "Te comprendo, mi lugar favorito también es el Mercadona".

Así se hizo viral una española en TikTok diciendo qué cosas echa de menos de España mientras vive en EE.UU

En el caso anteriormente citado, la mamá es americana y vive en España. Pero no te pierdas lo que le ocurría a una española que reside en EE.UU. Ponemos el foco en la otra parte. Contó también a través de TikTok su historia. Decía esta chica que hay puntos culturales en Estados Unidos que más le chocan. Por ejemplo, las persianas. Allí no existen. Los enchufes también son diferentes.





Además, las almohadas largas utilizadas en nuestro país tampoco las vamos a encontrar en Estados Unidos. Al igual que sucede con las distancias, el peso o la temperatura, en EE.UU emplean también una medición diferente para la ropa. Así es como lo describe esta usuaria española que se hacía viral a través de TikTok.

Lo que es cierto es que el comportamiento de las personas y las costumbres pueden generar choques culturales en las personas. De hecho, un aspecto que suele incordiar es que, en España, somos bastante besucones. Un ejemplo de ello es que, si en una calle de cien metros nos encontrásemos a veinte personas que conocemos, daríamos besos y abrazos a todas.

Para algunos, esta es una fórmula cercana, pero para otros puede rayar la imprudencia. Además, hay países que dan hasta tres o cuatro besos. ¿A que eso sí que te parece raro?

De lo que no cabe duda es que el tan usado "Spain is different" cobra sentido con algunas de las costumbres que tenemos y que los extranjeros no entienden. Lo decíamos anteriormente con lo de los besos. España es uno de los destinos favoritos de los extranjeros y se sitúa en el tercer puesto de los países más visitados. Solo en 2022, más de 70 millones de turistas internacionales viajaron hasta aquí.

El clima y la gastronomía son varios de nuestros atractivos. Pero, pese a ello, es cierto que hay determinadas costumbres que pueden sorprenderles. Los besos, nuestra cercanía... sucede lo mismo cuando nosotros vamos a otro país. Por ejemplo, en las bodas que se celebran en Grecia es muy común que se tiren platos al suelo. Es una forma de expresar alegría. Curioso, ¿no crees?