Este es el motivo por el que tu aire acondicionado no funciona bien en verano: "Fácil solución"

El verano y el aire acondicionado son dos cosas que deben ir de la mano en esta época del año. El problema viene cuando este aparato se estropea o no funciona, y no enfría como de costumbre. Cuando pasa esto siempre tendemos a hacer lo mismo, bajar los grados para intentar mejorar la refrigeración y de más frío, aunque este truco no siempre funciona. Las causas del fallo pueden ser la falta de gas refrigerante o que tenga alguna avería técnica más seria. Pero la razón más habitual es mucho más simple: los filtros están sucios.

Este problema afecta tanto a los aires acondicionados de tipo split, que son los que están instalados en la pared, como a todos los modelos portátiles. Todos estos aparatos están diseñados para coger el aire ambiente, enfriarlo y expulsarlo, pero el problema viene cuando esos filtros están sucios por una posible obstrucción de polvo, suciedad o grasa. Cuando pasa esto, el aire se ve muy afectado, se reduce y disminuye su capacidad de enfriamiento.









¿Cómo se limpian estos filtros?

Limpiar los filtros del aire acondicionado es bastante fácil. Es probable que se necesiten las instrucciones del aire acondicionado para poder sacar esos filtros del aparato, pero no es necesario utilizar herramientas específicas o cualquier otro artilugio para limpiar el filtro. Una vez se hayan sacado los filtros, se deben de lavar con los productos adecuados para que queden completamente limpios. Lo que más se recomienda para limpiarlos es usar agua o agua con jabón. Unos productos que todos tenemos en casa.

A veces se instalan aires acondicionados en las cocinas, por lo que puede ser bastante común que, en vez de haber polvo, haya grasa en los filtros. Para quitar esta grasa, hay que seguir el mismo procedimiento, salvo que hay que utilizar otros productos como los quita grasas. Se aplica este producto en toda la superficie del filtro, se frota toda la superficie del filtro para quitar toda la grasa y lo dejamos en remojo durante cinco minutos.









Filtros limpios y secos

Hay que cerciorarse de que los filtros estén completamente secos antes de volver a ponerlos en el aire acondicionado, ya que la humedad puede ser un gran problema de cara al futuro porque puede facilitar la aparición de moho o bacterias. Los filtros del aire acondicionado son la causa principal de este problema en verano, pero también hay que tener en cuenta a la unidad interior del split, ya que una buena limpieza de este sistema puede hacer que todo funcione de una manera más eficiente. Un pincel suave puede ser muy útil para eliminar el polvo acumulado en la unidad.









En definitiva, es muy importante no ignorar la limpieza de estos filtros, porque no solo disminuye la eficacia del aire acondicionado, sino que también puede llevar a un aumento considerable del consumo energético. Pero es que los problemas no solo se quedarían ahí, sino que una mala limpieza de estos filtros o, directamente, no hacer nada, podría traer una serie de averias muy costosas en reparaciones o incluso la necesidad de tener que comparar otro aire acondicionado.