Un estadounidense deja a media España K.O. por lo que le hace a esta pata de jamón serrano: "Denunciable"

La Navidad se aproxima. Y muchos son los que comienzan a adquirir productos típicos (turrones, mazapanes, jamón serrano...). Eso pasa en nuestro país, aunque también fuera de nuestras fronteras. Lo sabemos gracias al poder de las redes sociales y su capacidad de difusión.

Atento a esta historia, que tiene que ver con la Navidad y las redes sociales. No tiene desperdicio. La protagonista es estadounidense, se dedica a la escritura, y su nombre es Sophia Benoit. Es del estado de Misuriy afirmó en una publicación que su chico había comprado en el supermercado una pata de jamón serrano. Llegó a asegurar que "es la mejor cosa que le había pasado". No me extraña, porque es un producto delicioso que va más allá de nuestra cultura. Un alimento delicioso.

Volviendo a lo ocurrido, Benoit compartía un mensaje a través de redes sociales. En él, ha mostrado la caja de jamón y un pantallazo de su novio en el que explica que decidió adquirir el jamón serrano con más peso. Además, afirma que servía como estrategia para que los amigos acudiesen a su casa a probarlo.





"Amistad de jamón", llegaban a decir (claramente en broma). Dicha publicación se hizo viral en X, anteriormente Twitter, donde acumula más de siete millones de visualizaciones. Además, ha superado más de 157.000 'me gusta' y 6.000 compartidos.

Recibió muchas respuestas. Entre ellas, destaca la del usuario Will Brown. Decidió enseñar el jamón que adquirió el año pasado y el estado en el que lo dejó.

"Compré esto el año pasado y puedo confirmar que valió cada céntimo...aunque podría necesitar un cuchillo más afilado que el incluido para cortarlo". No le sobra razón, pues el corte de la pata que hizo revolucionó la red social anteriormente mencionada. Muchos españoles le comentaban que había desperdiciado el jamón.

El enfado se incrementó por momentos cuando descubrieron que había unas tijeras al lado de la pata de jamón. De este modo, deducían que estaba cortando el jamón serrano con tijeras. "Es denunciable", llegaba a decir.

La gran pregunta que surge es: ¿cortó el jamón serrano con las tijeras? Un misterio que jamás sabremos, pues igual la tijera no fue utilizada con tal fin.

La importancia del jamón serrano en España: "Nadie te pone mala cara cuando le regalas un jamón"

Hace un tiempo, también hablamos en 'Poniendo las Calles' sobre este producto tan icónico en cualquier mesa española que se precie: el jamón serrano. Un alimento delicioso que, por desgracia, en muchas ocasiones no todo el mundo puede permitirse.





Pedro Madera, periodista, le aseguró a Carlos Moreno 'El Pulpo' que la sequía también estaba elaborando en la producción de este alimento.

"Son momentos difíciles por culpa de la sequía, el cerdo ibérico se debe a la bellota y por culpa de la sequía no hay bellotas y claro, es mucho más difícil el infiltrado de la grasa. Hay que decir que mucho del jamón que tomamos no es todo ibérico, es jamón serrano y es muy difícil diferenciarlo, es fácil distinguirlo visualmente, pero, a nivel de sabor, es más complicado y se la pueden colar a la gente". Escucha aquí la sección al completo de 'Poniendo las Calles'.

Añadía que "cada vez está más especificado el tipo de jamón en la etiqueta. Vas a la cocina y ves un jamón y te cambia el humor automáticamente. Por ejemplo, vas a Francia y llevas un jamón y te ponen superbuena cara, porque claro, es que, nadie te pone mala cara porque un jamón siempre alegra".

Por último, explicó que "también un buen guiso de manitas de cerdo es de los manjares más sofisticados que podemos ofrecer".