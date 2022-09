Esta es la forma de conseguir más plantas sin tener que ir a comprarlas

A todos los amantes de la jardinería les encanta la idea de tener la casa llena de plantas. Por desgracia, hacer esto es bastante caro debido al precio que tienen las plantas. Sin embargo, se puede lograr este objetivo con un solo ejemplar, unas nociones básicas de jardinería y un poco de paciencia. De esta forma podemos reproducir muchos tipos de especies y tener nuestra casa repleta de plantas por un precio bastante razonable.

Resulta que hay un fenómeno que está cobrando fuerza en los hogares y que tiene un gran éxito entre los jóvenes que permite tener la casa a rebosar de plantas. Esto responde a varias razones, pero los motivos más prácticos son evitar las humedades, espantar insectos o cocinar. Y todas estas plantas tienen una cosa en común: pueden multiplicarse sin parar.

Existen varias formas de reproducir las plantas y, según la especie, tendremos que recurrir a una u otra. Pero, cuando hablamos de plantas de interior y exterior, se suele recurrir a dos vías: esquejes y estolones.

Esquejes

Se trata de la más fácil y efectiva de las dos técnicas. Consiste en hacer que un trozo del tallo original eche raíces en un recipiente con agua. La clave para que funcione está en cómo hacemos el corte. Lo mejor es que el esqueje mida unos 10 centímetros de largo. Además, el corte se debe hacer limpiamente y en el nudo, donde las hojas se unen al tallo.





Una vez hecho el corte, tenemos que introducir el esqueje en un recipiente con agua adecuado a su tamaño. No debe de haber ninguna hoja del tallo sumergida en el agua, y debemos quitar las flores para que no le roben energía. Tenemos que ubicarlo en un lugar templado y con luz. No hay que olvidarse de cambiar el agua de vez en cuando. Antes de que pase un mes habrán salido las raíces y, cuando estas tengan unos 2 y 5 centímetros, podremos trasplantarla en una maceta con tierra.





Una alternativa a esta técnica es poner el esqueje desde el principio en una maceta con tierra. Pero para que esta funcione tiene que tener algún producto que estimule la generación de las raíces.

Reproducción por estolones

Es una forma particular de reproducir las plantas, los estolones son unos tallos muy largos que surgen de la planta y en cuyo extremo se desarrolla una especie de mini planta. Lo que hay que hacer para plantar los estolones es enterrar una parte del este, sin cortarlo, en una maceta llena de tierra. Pasado un tiempo, habrá echado raíces y podremos comprobarlo dando un leve tirón a la planta, si no cede es buena señal. Una vez que haya ocurrido esto podremos cortar el tallo que la une con la planta original.