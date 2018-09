El espectacular vídeo que muestra tres ballenas como nunca las has visto

Las ballenas jorobadas son uno de los animales más maravillosos de la naturaleza. Con casi 15 metros de longitud y más de 36000 kilos de peso, observarlas mientras saltan sobre las aguas del mar es un espectáculo que pocas personas tienen la suerte de poder disfrutar a lo largo de sus vidas.

En lugares como Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, Australia, Nueva Zelanda o Perú, se organizan excursiones marítimas para tratar de avistar a estos mamíferos gigantes y disfrutar de la belleza de su anatomía.

Pero muy pocos tienen la inmensa fortuna de encontrarse con imágenes como la que pudo disfrutar este grupo de observadores de ballenas en Nueva Escocia, en Canadá, que registró uno de ellos en este vídeo que ha publicado en redes sociales la cadena norteamericana de noticias NBC.

Whale watchers squeal with delight as three surfacing humpbacks leap out of the water almost simultaneously right next to their boat in rare triple breach. https://t.co/eQxktSGRfZ pic.twitter.com/nCKEd0komi