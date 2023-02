España lo tiene todo para ser un destino de lujo, dice Beatriz de Orleans

"España lo tiene todo para ser un destino de lujo", dijo a EFE este jueves en Miami Beatriz de Orleans, presidenta honorífica de la Asociación Española de Lujo-Luxury Spain, que realiza una misión por Estados Unidos para promover el turismo de alta gama.

La princesa de Orleans, que dice poder hablar con perspectiva, claridad y sin prejuicios sobre España por ser francesa, encabeza, junto a la presidenta ejecutiva de la asociación, Cristina Martín Blasi, una misión que comenzó en Nueva York y ahora se encuentra en Miami, donde terminará este viernes.

Esta tarde tendrá lugar un evento en el restaurante Bazaar de Miami Beach, propiedad del cocinero español José Andrés, al que están invitados las agencias y tour operadores más importantes en el sur de Florida (EE.UU.), además del cónsul general de España, Jaime Lacadena, y la Consejera de Turismo, Elvira Marcos.

Por parte de la asociación, que está registrada desde 2010 como entidad sin ánimo de lucro, participan 16 firmas e instituciones de las más de 150 que tiene como socias.

Por la plataforma público-privada "España destino de Excelencia" participan el Ayuntamiento de Marbella-Turismo de Marbella, el Gobierno de Canarias-Tenerife Select, Turismo de Andalucía, Agència Catalana de Turisme y Visit Valencia.

También están presentes los socios del Sello de Calidad Luxury Spain-Lifestyle Baobab Suites, Oliva Nova, Thompson Madrid Hotel, Riviera Spa y The Arc Collection y compañías de manejo de destinos como Across Spain, Spain Top, Best of Europe Travel, The Real Thing y Valencia Luxury Concierge.