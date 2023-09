Un empleado sufre un ataque de epilepsia y lo que le dice a su compañera al socorrerle se hace viral: "Lloré"

En el trabajo hay muchas personas que sufren estrés porque están saturadas por la carga que tienen que soportar y en ocasiones no son capaces la presión. Los expertos explican que el estrés son aquellas situaciones en las cuales las demandas que pide el entorno nos superaran porque no somos capaces de afrontarlas.

De hecho, un episodio de estrés se puede considerar como un accidente laboral tal y como lo reconoció el Juzgado de lo Social Número 5 de Madrid. Precisamente, ante situaciones como estas es primordial saber actuar de forma adecuada y proceder a realizar los primeros auxilios.

A pesar de saber actuar en esos casos, no siempre sale bien. Una usuaria de X, el antiguo Twitter, ha contado en la red social una situación, un tanto angustiosa que ha llamado bastante la atención y en la que ha resaltado la importancia de conocer los primeros auxilios en el mundo laboral.

Horario de trabajo complicado

La chica tiene un horario de trabajo en el que pedir auxilio por algún accidente laboral un pocp complicado. Trabaja en el turno de noche de su empresa y entra a las 3:00 de la madrugada. Entonces, la usuaria ha empezado explicando lo siguiente: "Hoy me presenté a laburar a las 3 de la mañana como todos los días. Habían pasado no más de 30 minutos cuando un personal a mi cargo, va a mi oficina y por segunda vez me saluda".

Esto a la joven no le había resultado extraño, ya que, como según ha exlicado en otro tweet, "por su carácter jodon, pensaba que estaba bromeando como siempre lo hacemos con el grupo de la noche, para distender la madrugada. Un poco después, vuelve la misma persona y me dice "qué tal señora? " y se carga un vaso de agua y vuelve a su lugar".

Momento traumático

Todo parecía que estaba concurriendo más o menos como siempre. Sin embargo, a partir de ese momento, en el que el compañero se volvió a su puesto, se le acerca una compañera y le dice ""Señora no se que le pasa a Fulano". Me levanto y veo hacia su lugar de trabajo y lo encuentro acostado en el piso, convulsionando".

Entonces, la chica se acerca hasta la víctima y con de forma calmada le realiza las técnicas que aprendió "sobre epilepsia y convulsiones". Acto seguido, llamaron a la ambulancia, ya que se habían realizado bien los procedimientos "y no estaba volviendo tan rápido como debería ser".

"Por favor, no me eches"

Aquí entramos de lleno en el momento más llamativo de este episodio. La usuaria explica que cuando la víctima volvió a su estado normal y con posibilidades de hablar le dice: "Señora, por favor no me eches" .

Ahí se le vino el mundo encima a la chica porque el compañero que sufrió el ataque se medica por epilepsia y esto, nunca se lo ocultó a ella cuando le hizo la entrevista de trabajo. Entonces, fue en ese instante cuando la usuaria se echó a llorar. "Luego de enviarlo al hospital volví a mis labores. Y creo que ahí recién entendí lo que pasó y lloré. No voy a negar que lloré como una criatura" explicaba la chica.