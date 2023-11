El dueño de una pizzería de Granada estalla por lo que hacen unos clientes con reserva: "Una vergüenza"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Es por esto por lo que la cuenta de X @SoyCamarero no solo suele compartir las quejas de los trabajadores del sector, sino también sucesos curiosos que suelen vivir. Y habitualmente lo hace a través de las reseñas que dejan los clientes y las respuestas de los propietarios. De esta forma es capaz de llegar a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra. En esta ocasión, la cuenta de X ha compartido la reseña negativa que deja un cliente de Pizzametro, una pizzería en el centro de Granada y la posterior respuesta del propietario en la que estalla por lo que hizo este grupo de nueve personas.

"Prometemos no atenderte en el caso de que te presentases en el restaurante"

"Una auténtica vergüenza", comienza la reseña. "Acaban de echar a mis amigos del restaurante por tardar veinte minutos en pedir la comida. Aclarar que mis amigos estaban tomándose ya una consumición. Un poco absurda la actuación, dado que, aunque pidiésemos más tarde, íbamos a pedir igualmente. Prometemos no volver", concluye.

Así, el propietario de la pizzería quiso responder y salió en defensa de su local: "Una auténtica vergüenza es reservar una mesa de seis personas a las 9 un sábado y a las 09:28 solo habían llegado tres personas y querían seguir esperando a los otros comensales", responde el propietario.

"Nosotros disponemos de tres mesas en el interior y tener una mesa bloqueada un sábado es inaceptable, considerando que al final de mes hay que pagar todos los gastos de las estructuras", continúa. Finalmente, y en referencia a las últimas palabras del usuario, agrega: "Nosotros prometemos no atenderte en el caso de que te presentases en el restaurante".





Una mujer acude a un bar de Salamanca pidiendo trabajo y lo que hace después deja a cuadros al dueño



Este es otra de las situaciones que pudimos conocer hace algunas semanas. En este caso tuvo lugar en la Cafetería Restaurante Conde David, en Salamanca, cuyo dueño vivió una situación surrealista. Al menos, así calificó él mismo.

"Buenas. Trabajo en hostelería y te quería comentar una cosa que me ha pasado en el turno de hoy. He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza", ha comenzado contado el propietario de la cafetería.

"Al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo, me ha dejado el currículum. Hasta ahí todo bien", continúa el propietario. Sin embargo, lo sorprendente llega ahora, cuando el bar ha comenzado a llenarse de gente y se descuidó: "Me ha hecho un simpa. Así como suena después de dejarme el currículum, con todos sus datos, se ha ido sin pagar".

"Después de eso y pasadas como dos horas, le he llamado y me lo ha cogido. O sea que era verídico. Me ha dicho que sí que bajaría en esta misma tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar, y no ha aparecido. Te lo cuento porque me ha parecido bastante surrealista", ha concluido.

A continuación, la cuenta de @SoyCamarero adjunta una imagen enviada por el responsable de la cafetería. En ella, efectivamente, puede apreciarse el ticket de la consumición de la mujer, por valor de 9 euros en total, correspondiente a tres cervezas y una pieza de desayuno y, justo debajo, la hoja de su currículum.





"Ojo, que esta persona ya tiene una edad para hacer estas cosas. ¡Tiene COU!", bromea un comentario de la red social en los comentarios. Otros, sin embargo, "aplauden" la jugada de la mujer: "Igual estaba cansada de tanto "ya te llamaremos. Y dijo: "Esta vez fijo que me llaman"" escribe uno. Otro ha escrito: "Era para asegurarse de que la iban a llamar".