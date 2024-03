El detalle de las casas de España con el que flipa una chica de Texas: "No tiene sentido"

Las casas españolas cuentan en sus filas con auténticas maravillas arquitectónicas, debido a sus múltiples influencias del extranjero, como la presencia de los árabes en la península. Y esto provoca que tenga muchos aspectos arquitectónicos y demás que no se ven en otros países. Y esto hace que, cuando vienen aquí, alucinen con varias cosas.

Es lo que ha pasado con Rachel, una antigua concursante de MasterChef, que ha publicado, en su cuenta de TikTok, un aspecto que no es tan normal de ver en las casas de los Estados Unidos y que, sin embargo, en España es muy normal. Es tan raro para ella que, incluso, dice que no tiene sentido que no esté este detalle en los Estados Unidos.

La persiana, el factor que falta en las casas de Estados Unidos

Y es que Rachel se queda alucinada con la presencia de las persianas en las casas españolas, sobre todo porque no es algo que esté presente en otros países. "Vamos a hablar de la persiana. Qué gusto poder hacer eso. Es una cosa tan básica que no entiendo cómo es que no lo tengamos en Estados Unidos", señala la tiktoker.

"Es que no te estoy pidiendo mucho, no te estoy pidiendo un coche volante, te estoy pidiendo un quitar la luz de mi vista. Seguridad cuando me voy de mi casa", añade. Y es que la historia de las persianas en España es muy larga. Hay que recordar que fue una pieza normal en los primeros hogares modernos en Europa, pero con el tiempo, se quedaron sólo en España.

Además, la propia Rachel deja en ridículo a los Estados Unidos ya que, con tantas innovaciones tecnológicas, no tienen algo tan elemental en su casa como unas persianas. "Te estoy pidiendo muy poco. En un país en el que la mitad de coches son de Tesla y conducen por sí mismos, ¿cómo puede ser que no tengamos persianas? Es que no tiene sentido", explica la estadounidense.

El motivo por el que España es el único país con persiana: no es sólo el sol

La primera razón en la que pensamos por la cual España es el único país que conserva la persiana es la gran cantidad de horas solares a las que se está expuesto en nuestro país. Y es normal pensarlo. Los estudios demuestran que España tiene una media de 3.000 horas de luz al año, mientras muchos otros países de Europa rondan las 1.600. Pero no es la razón principal.

Y es que parece ser que los españoles somos los que más cuidamos nuestra intimidad en Europa, según explican varios sociólogos. En otras naciones del Viejo Continente están más que acostumbrados a que la ventana refleje lo que hay dentro de casa, aunque las cortinas también puedan servir para tapar lo que hay dentro del hogar. Desde luego, lo que se demuestra es que los españoles tienen ventaja ante el resto de países, aunque solo sea por algo tan simple como unas cortinas.