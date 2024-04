La decisión de un vecino por el ruido en su edificio que sorprende a los propietarios: "No puedo contenerme"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras.

Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos. Y muchas de estas discusiones llegan a nosotros a través de las redes sociales, donde podemos ver todo tipo de quejas, carteles, sucesos de lo más surrealistas... e incluso respuestas del otro mundo. Pero estas no son necesariamente negativas.





Y así ha quedado evidenciado con una de las últimas publicaciones que ha hecho @LiosdeVecinos, la cuenta de X que habitualmente recoge todo tipo de situaciones vividas en las comunidades de vecinos.

La decisión de un vecino por el ruido en su edificio que sorprende a todos los propietarios

En este caso, y lejos de tratarse de una crítica, este post está protagonizado por dos padres hablando en nombre de su hijo Diego y lo hicieron de esta peculiar manera.

"Hola vecinas/os. Soy Diego, vuestro vecino del segundo", comienza la nota. "Tengo seis meses y medio y a veces lloro y grito mucho (a veces grito de emoción, no puedo contenerme). Seguramente alguna noche os he despertado y algún día no os he dejado descansar. Ahora estoy esperando a que me salgan los dientes y estoy un poco más chistoso (aunque eso os lo imagináis porque me escucháis todos los días)", agregan los padres de este pequeño.

A continuación, recoge la nota: "Mi mamá y mi papá a veces se agobian y me dicen eso, que no puedo gritar y llorar tanto, pero yo aún no entiendo. Espero que poco a poco aprenda a estar más tranquilo. Queremos tener este pequeño detalle para que os endulcéis un poco el día y para agradeceros toda vuestra paciencia. Un saludo de la familia del 2º".

Una nota colocada junto a una caja de bombones para el deleite de todos los propietarios o inquilinos del edificio y que así puedan sobrellevar de la mejor forma el ruido del pequeño.





Reacciones en redes sociales

Como ya viene siendo habitual en este tipo de contenidos, los usuarios de X han aprovechado para reaccionar a esta imagen. Hay quienes aplauden este gesto: "¡Qué bonito! Así da gusto tener vecinos, y los bebés dan vidilla" o "A mí me parece un detallazo", han comentado varios usuarios.

Otro comenta: "No hacía falta porque todos hemos sido bebitos. Pero se agradece el gesto. Diego, y su familia, siempre en mi comunidad. Un bebé, aunque parece que puede "molestar", da vida a una Comunidad. Hace familia".





También ha habido quienes han aprovechado para comentar experiencias personales: "Cuando mis vecinos del ático llegaron, nos dejaron a todos un sobrecito con un par de caramelos presentándose y dejando sus teléfonos por si les necesitábamos para algo. Vivan los vecinos majos".

Y como no podía faltar, siempre hay usuarios que acaban quejándose de las situaciones que ellos mismos deben vivir en su edificio: "Me molestan más los perros que no paran de ladrar, pero bonito detalle", "Yo tengo varios "Diegos" debajo de casa. Pero de más de 240 meses. ¿Dónde están los bombones eh?" o "Buen gesto... Ojalá esto por aguantar a los 2 padres chillando y las 2 niñas (12 años) que tengo arriba, no tienen educación los padres ¿Cómo la van a tener las crías?", son algunos comentarios respecto al gesto y esperando un gesto similar en su comunidad.