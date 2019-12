La curiosa reflexión de Anabel Alonso sobre el matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

La actriz, Anabel Alonso, ha compartido una curiosa reflexión sobre la relación matrimonial entre Pilar Rubio y el futbolista Sergio Ramos a través de las redes sociales. Todo ello ha raíz de una publicación de lo más cariñosa por parte de la presentadora a su marido, con el que tiene tres hijos.

Pilar Rubio compartía una publicación a través de su perfil personal de Instagram, donde publicaba una foto en un río junto al jugador de fútbol del Real Madrid. Además, acompañaba Rubio un texto de lo más cariñoso en este cierre de año hacia su marido, con el que contrajo matrimonio hace apenas unos meses: “Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor. I Love You Sergio Ramos”, escribía la colaboradora de El Hormiguero.

El ataque de Elisa Beni a la Guardia Civil por su papel en Navarra que se le ha vuelto en contra La periodista ha arremetido contra el sindicato AUGC en redes sociales tras el comunicado en el que critican el acuerdo Sánchez-PNV 30 dic 2019 - 19:42

Una publicación que ya ha tenido más de 110.000 Me Gustas en Instagram en 12 horas, con comentarios, en su mayoría,de celebración y cariño. Sin embargo, la actriz de televisión, Anabel Alonso, le ha encontrado una vuelta curiosa a la fotografía y la ha compartido en redes sociales junto al texto: “No se ven en casa”. Con ello, la intérprete lanza la sugerencia, con ironía, que Rubio comparte la publicación y el mensaje de amor a su marido a través de las redes sociales por qué no tiene oportunidad de hacerlo en su propia casa, en la que viven junto a sus tres hijos: Alejandro, Marco y Sergio.

No se ven en casa. https://t.co/rWyI7EhfnX — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) December 30, 2019

Una publicación muy criticada en Twitter, desde donde Alonso la había compartido en su perfil personal. Varios de los usuarios mandaban lindezas a la actriz como “envidiosa”, o “amargada para hacer este tipo de comentarios”. Otros, sin embargo, compartían la reflexión y la tomaban con humor: “Igual "coinciden" poco”, “Es por la subvención mujer, la subvención de la tele...” o “Ahora ya se por quien a dejado bigote arrocet a la Campos...”, podía leerse en el hilo de comentarios.

Es por la subvención mujer, la subvención de la tele.... — Silvia Rua (@SilviaBueu) December 30, 2019

Igual "coinciden" poco — Clara��❤��❤�� (@Clare1959) December 30, 2019