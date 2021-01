¿Qué es y cómo se contagia la sarna?

La sarna está desde hace cientos de años entre nosotros, aunque los últimos brotes la han puesto de actualidad. El último conocido se producía entre varios jóvenes de la localidad vizcaína de Barakaldo.

Aunque no es una enfermedad peligrosa, sí que se contagia con relativa facilidad especialmente durante las relaciones sexuales o en lugares muy concurridos como residencias de ancianos, prisiones o guarderías. Lo bueno es que la sarna no es peligrosa y no deja efectos secundarios en el organismo.

¿QUÉ ES?

Se trata de una enfermedad de la piel provocada por unos ácaros, unos muy pequeños -casi imperceptibles- que se 'alimentan' de la capa más externa de la piel. La reacción alérgica de nuestro cuerpo al parásito, es lo que provoca los picores y la irritación, que se manifiesta con pequeños granos, ampollas o úlceras con costras.

Se transmite por contacto prolongado, bien piel a piel o a través del contacto con la ropa de una persona afectada. El plazo de incubación es incierto pero puede oscilar entre dos y seis semanas.

El modus operandi de estos ácaros consiste en ir excavando surcos a lo largo de toda la piel, donde además van poniendo huevos, especialmente por la noche que es cuando más inactivo está el cuerpo.

Generalmente comienzan en las zonas de piel donde hay pliegues, como la parte interior de las muñecas, codos, axilas, nalgas, cintura, rodillas, alrededor de las mamas o genitales, entre otros.

A partir de ahí puede extenderse a todo el cuerpo, salvo la cara, que no es frecuente.

TRATAMIENTO

Los expertos recomiendan para evitar contagiarnos evitar el contacto directo con personas contagiadas, lavar la ropa a 60 grados y no compartir las prendas de vestir.

Existen tratamientos orales y en crema para combatir la enfermedad, aunque es cierto que la resistencia de muchos brotes ha obligado a los expertos a combinar los tratamientos.

También se suelen usar antihistamínicos para aliviar el picor.