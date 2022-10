Un cliente le deja al camarero una propina escandalosa y él planea llevarlo a juicio

Seguro que lo sabes, pero hay países en los que eso de dejar la propina es obligatorio. Aunque no sea el caso de España, en países como Estados Unidos, cuando te van a cobrar la cuenta, te añaden un suplemento que se entiende como propina. Eso sí, aunque cierta cantidad sea obligatoria, lo que no lo es tanto es que tú puedas dejar más de la que quieres.

Y eso es precisamente lo que le ha pasado a este hombre de Pensilvania, que en agradecimiento al restaurante donde había comido, decidió dejarle una cuantiosa propina. Sí, cuantiosa porque lo que le dejó fueron nada más y nada menos que tres mil dólares.

"Pensábamos que alguien estaba de verdad tratando de hacer una obra muy buena" coemntaba Jacobson, e encargado del restaurante. Y se refiere precisamente a ese pensamiento en pasado porque, el hombre que les dejó la propina, decidió escribir al restaurante y reclamarla.





"Un mes después, recibimos un mail en el que el cliente estaba cuestionando la propina que había dejado" contaban, dejando claro que el cliente quería su dinero de vuelta.

Para evitar malentendidos y que no hubiese ningún drama entre el cliente y el restaurante, el negocio decidió devolverle su dinero, sufriendo esas pérdidas de tres mil dólares. El problema se agravó en cuanto esa transferencia no fue procesada, y el cliente argumentó que les iba a denunciar.

Con esas, ha sido el restaurante el que planea llevar a juicio a este cliente, aunque lamentan que lo hiciese así desde el principio y ahora tengan que ir a juicio.

Un camarero, a cuadros, por la inesperada nota que ha dejado un cliente

En esta ocasión, ha sido la cuenta de 'Soy Camarero' la que ha compartido la anécdota vivida con un cliente a raíz de una nota en un pedido. En el tuit se puede ver una imagen de una parte del ticket. El consumidor incluyó una inesperada nota en la que se puede leer: "Por favor mi madre no me dejó comida, me muero de hambre".

Una frase que ha dejado a cuadros al encargado de preparar el pedido, en el que está incluida, al menos, una pizza. Y es que, según se explica en el tuit, al recibir la comanda, el local decidió hacer un obsequio al consumidor tras haber leído la nota. "Le pusimos de regalo el postre porque nos dió cosica", escribe 'Soy Camarero'.

Son varios los usuarios que no han podido resistirse a contestar al tuit tras enterarse de lo ocurrido, y mientras algunos se preguntan como dicha persona no puede ser capaz de "hacerse un par de huevos fritos", otros apuntan que simplemente se trata de una broma del cliente. En cualquier caso, ha conquistado las redes sociales y la historia ya acumula cientos de 'me gusta'.