¿Sabes cómo reconocer si una cerveza está bien tirada?

Lejos de ser un mero trámite, saber tirar bien una caña es todo un arte. El color, la espuma o el recipiente en que se se vaya a servir, son complementos que ayudan a potenciar de manera increíble en su sabor.

Y cómo debe de ser el 'tiraje' perfecto de cerveza. Benjamín Martín García, brewer & sales manager de La Quince Brewing Co enumera en cope.es los pasos que debe de seguir todo buen tirador:

1. En primer lugar debe de utilizar un vaso totalmente limpio y frío, pero nunca congelado. En este sentido advierte de que entre las peores prácticas con la cerveza está el "servirla a través de una línea o un grifo que no esté en óptimas condiciones de limpieza".

2. Después, abrir el grifo, dejar salir la primera espuma o descarte, e inmediatamente después, colocar el vaso con un ángulo aproximado de 45º con respecto al grifo. Eso sí, no siempre es necesario inclinar el vaso o la jarra, pero cuando se hace es para evitar romper la estructura de la cerveza y que se oxide demasiado pronto, dando lugar a aromas y sabores menos agradables.

3. Una vez se hayan llenado tres cuartas partes del vaso aproximadamente, se debe de cerar el grifo.

4. A continuación, se gira el vaso en posición vertical abriendo el grifo de tal manera que salga solamente un ligero hilo de crema. Lo ideal es dejar asentar la cerveza unos minutos y repetir este paso antes de disfrutarla.

EL AROMA

Además de tener un buen aspecto fresco, señala el experto, la mejor manera de reconocer si una cerveza está bien tirada es por su "aroma". "Se debe de tirar de forma que sus aromas se abran, consiguiendo una sensación plena", explica Martín García.

Por otro lado, guiarnos por su aspecto físico, no suele ser la mejor manera de valorar si está o no bien tirada. "Algunas cerveceras, en especial las que tienen una alta producción, recurren a menudo al empleo de trucos para mejorar esta primera impresión, disfrazando un producto mediocre en una apariencia apetitosa".

¿DEBE EL VASO TOCAR EL GRIFO?

La respuesta es clara, nunca. "El vaso no debe tocarlo y mucho menos debe introducirse en la cerveza. Es posible que en algún momento se toquen, por eso es importante que ambos estén bien limpios".

LA ESPUMA Y POR QUÉ SE TIRA LA PRIMERA QUE SALE

La cerveza es una bebida carbonatada y como tal tiene espuma, que en su caso puede variar según el estilo de cerveza. El hecho de que deje cerco en nuestra jarra nos cuenta mucho de la cerveza. "Lo primero que el vaso está limpio y lo segundo que está bien elaborada. A ese cerco se le llama encaje y suele ser más marcado en ciertos tipos de cervezas".

Pero ¿por qué se desecha la primera que sale edel grifo? "Al romperse las burbujas en la espuma, percibimos los aromas que al mismo tiempo se van deteriorando, por eso se suele descartar que ha quedado ya deteriorada, y puede hacer que nuestra cerveza no sepa del todo bien".

TEMPERATURA

Es precisamente una de las claves que más influyen en su sabor. "Cada estilo tiene su temperatura adecuada de servicio, que está entre los 3 y los 13ºC, si bien el más habitual está entre los 3 y 6ºC".

Y SI LA TOMAMOS EN CASA, ¿JARRA O BOTELLÍN?

Como mejor nos va a saber es tomándola como a cada cuál le guste, ya sea en vaso o botellín. Eso sí, "lo ideal es servirla en un vaso adecuado, sobre todo las cervezas que llevan mucho tiempo embotelladas o las añejadas". Además es conveniente tratar de "escanciarla correctamente, sin batirla en exceso, inclinando el vaso al principio y enderezando al final, como se hace con el grifo".

Y un truco. "Si queremos más espuma "podemos agitar una parte que dejemos en el fondo de la botella, siempre que la cerveza no tenga posos, y servirla por encima".