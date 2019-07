Buscan a la mujer que chupó un helado en una tienda y lo devolvió a la nevera

Lo que empezó siendo una broma de mal gusto ha acabado convirtiéndose en un delito que podría acarrear a sus protagonistas hasta penas de prisión. Una chica decidió entrar en un supermercado estadounidense para coger una tarrina de helado, abrirlo, darle un lametazo y dejarla nuevamente en su sitio. La persona que iba con la protagonista del vídeo lo grabó todo y, sin dudarlo, lo subió a las redes sociales. Al poco tiempo, las imágenes se hicieron virales.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS