¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería del Niño?

Después del éxtasis por la llegada de la Lotería de Navidad, las esperanzas ahora recaen en la Lotería del Niño. Son muchos españoles los que encuentran en este nuevo sorteo un nuevo ápice de ilusión por conseguir este gran premio.

Si bien es cierto que este sorteo reparte la mitad de dinero que sí lo hace la de Navidad, este pequeño detalle no consigue, en España se ha convertido en tradición para muchos ciudadanos invertir el dinero que han conseguido obtener en Navidad en el sorteo que se celebrará el próximo 6 de enero de 2022. Una bonita tradición, que viene desde hace muchos años atrás, por la que la Navidad concluye de la misma forma de la que empezó: con un Sorteo Extraordinario de Loterías.

No obstante, y pese a todos deseamos conseguir algún pellizco del gran premio, aún son muchas personas las que todavía no se han hecho con su décimo y apuran hasta el último momento. Si tú eres uno de esos, es posible que te preguntes hasta cuándo puedes hacerte con tu décimo.

EFE/ Zipi





¿Hasta cuándo puedo comprar Lotería del Niño?

Tal y como ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el último día para poder comprar un décimo para el sorteo del Niño es el propio 6 de enero. Es decir, hasta las 10:00 de la mañana, dos horas antes de que dé comienzo el sorteo, podrás hacerte con un décimo para aspirar a ser uno de los agraciados que consigan hacerse con un pequeño pellizco.

No obstante, no se recomienda esperar hasta el último momento, ya que los puntos de venta oficiales podrían tomar la decisión de no abrir sus establecimientos ese día, ya que en España se trata de un día festivo. Por ello, es conveniente llamar al punto de venta antes de ir para comprobar si abrirá sus puertas ese día o no.

No obstante, otro de los consejos que dan es el de comprar el décimo a través de Internet. Se trata de una de las opciones más demandadas en los últimos años, no solo por su rapidez (ya que evitas una posible cola), sino que además es muy práctico y cómodo. Si eres de los rezagados que todavía no tiene su décimo y optas por esta segunda opción, también tendrás de plazo hasta el próximo 6 de enero a las 10:00 horas de la mañana. En este caso, será tan sencillo como visitar la página web oficial de las administraciones que ofrezcan posibilidad de venta online.

De no gustarte esta opción, también podrás hacerlo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Además, hay ciertas aplicaciones móviles, que deberás instalar anteriormente en tu dispositivo, que te darán la opción de comprar un décimo. Eso sí, no olvides que tienes de plazo máximo hasta el 6 de enero a las 10:00 horas. A partir de dicho momento, no podrás comprar ese décimo que, con un poco de suerte y mucha esperanza, podría darte un bonito regalo el día de la llegada de los Reyes Magos.





