El 62.391 primer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2022

El reparto de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad 2022, arranca con el primero, que ha recaído en el número 62.391. El quinto premio del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre reparte 60.000 euros por serie, lo que supone 6.000 euros por décimo (o 300 euros por cada euro jugado). El quinto premio está por debajo de los 40.000 euros establecidos este año como importe exento de tributar a Hacienda, es decir, que los afortunados podrán cobrarlo en su totalidad, sin que la Agencia Tributaria les retenga nada. El premio ha repartido 10.800.000 euros en las localidades alicantinas de La Vila Joiosa y Benidorm. En total, dos establecimientos de lotería han vendido 180 series. Se trata del primer premio grande después de más de una hora de sorteo. El número fue cantado a las 10.24 horas en el sexto alambre de la tercera tabla.









¿Cómo cobrar tu premio?

Hay que recordar que hoy mismo puedes hacerte con el dinero del premio. Una vez que ya han salido todos los premios del bombo y has comprobado tus décimos, y sobre todo si ha habido suerte, a la hora de hacer efectivo el cobro te explicamos cómo debes hacerlo. Primero, hay que tener en cuenta si la compra del boleto la hiciste a través de Interneto de manera física. Si se hizo por Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros –una vez verificado-, lo ingresan de manera inmediata en tu cuenta bancaria. Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, la gestión se realizará a través del banco que le ingresará el dinero y será compensado a través de una entidad española. Esto mismo ocurre con los décimos que se compraron de manera presencial en la administración, la gestión se hará a través del banco.

¿Hasta cuándo puedes cobrar el premio?

En caso de ser un afortunado, tenemos que saber hasta cuándo podemos cobrarlo, sobre todo si te encuentras en el extranjero -ya que tienes que tener en cuenta los plazos para hacerte con ello-. A las 18h del mismo día 22 de diciembre ya se pueden cobrar los premios. Pero si ese día, ya sea por la emoción de haber resultado agraciado, decides no ir a por tu premio entonces, tienes 3 meses para hacerlo efectivo. Por lo que es el día 22 de marzo el último en poder cobrar los premios de la Lotería de Navidad. Además, se ha establecido un gravamen del 20% a todos los premios superiores a 40.000 euros que irá destinada a la recaudación de Hacienda.

Lo único que varía es la tributación, que queda determinada por la residencia fiscal del usuario premiado. Este factor determinará si la retención se hace o no mediante el IRNR, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que depende de si existen o no convenios para evitar una doble imposición entre el Estado del premiado y España. La otra posibilidad es que la retención aplicada sea mediante el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

