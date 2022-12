La lotera de Murcia que ha vendido el Gordo revela la historia tras el décimo: “Se ha hecho justicia”

Han sido varios los puntos de España en los que ha tocado el tan ansiado Gordo de la Lotería de Navidad: el número 5.490. Uno de esos puntos ha sido la Región de Murcia, donde se encuentra una de las administraciones más populares de nuestro país, al menos para los vecinos de la comunidad autónoma: el Gato Negro. La lotera que se encarga del establecimiento ha pasado por los micrófonos del especial de la Lotería de COPE, donde ha revelado la historia detrás del décimos premiados.

En palabras de María Teresa, se ha “hecho justicia” con el Gordo. Y es que, como explicaba Javier Herraiz, de COPE Murcia: “Ha caído en un sitio que bien conocéis, en el Gato Negro, en plena calle Trapería, es la administración por excelencia de la Región de Murcia, la que más vende con diferencia, salvando las distancias, la 'Doña Manolita' de Murica”, explicaba a María José Navarro.

MADRID, 22/12/2022.- El estudiante de San Ildefonso Ángel Abaga Elebiyo canta el premio Gordo durante el sorteo de Navidad en el Teatro Real en Madrid, este jueves. EFE/ Javier Lizón









La historia tras el Gordo de Murcia: “Se ha hecho justicia”



En la puerta del establecimiento estaban los responsable de la administración, esperando para el festejo de todo el barrio: calles cortadas y mucha emoción: “Yo soy María Teresa y hacemos lo que podemos. Y no estoy yo sola, somos tres hermanos los que estamos trabajando aquí”, explicaba a los micrófonos de COPE.

Y es que, como ella misma explica, es la primera vez que ese establecimiento reparte el primer premio de la Lotería de Navidad: “Nunca habíamos vendido el Gordo de Navidad, era la asignatura pendiente”. Una casualidad que tiene una historia detrás: era inconcebible que un lugar como el Gato Negro nunca haya entregado tanto dinero: “Se ha hecho justicia porque Murcia juega mucho, sobre todo en la capital, los vecinos han pasado por el Gato Negro y se lo merecían”, explica María Teresa.

MURCIA, 22/12/2022.- La propietaria de la administración número 11 de Murcia El Gato Negro Teresa Serrano (d) y sus empleados celebran este jueves que han vendido décimos del 5.490, el Gordo de Navidad. EFE/Marcial Guillén









María José Navarro: “El Gato Negro es la bomba”



Eso sí, reconoce María Teresa, dueña del Gato Negro, que no sabe quiénes han sido concretamente los agraciados, pero eso no quita que se alegre mucho por ellos: “No les conozco porque ha sido todo por la máquina, me gustaría haberlo dado en otro número que estaba más repartido, pero uno ya es importante, porque sacar el Gordo no es tan fácil, es muy difícil”, explica a Javier Herraiz desde la puerta del establecimiento. “Ni magos ni nada, los magos han fallado todos”, concluye.

El periodista de COPE aseguraba a los compañeros del programa especial que en la calle Trapería “no se puede pasar de la cantidad de personas que hay haciendo cola”. Así, la comunicadora María José Navarro, que estaba al frente del especial junto a Goyo González, reconocía que conocía la administración y que, asegura, es “la bomba”.