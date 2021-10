Los anuncios más míticos de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad se ha convertido en un complemento que ya forma parte de la Navidad, al igual que sucede con el turrón, el mazapán o lo árboles decorados con luces y espumillón. Cada 22 de diciembre se ha convertido en un día para reunirse con la familia o estar en contacto con ellos minuto a minuto. Todo ello frente a la televisión, además de los días previos a conocer el boleto ganador. Ansiosos por conocer el número premiado, entre descanso y descanso, también se disfruta del anuncio del sorteo. Otro elemento que decora nuestras navidades y nos advierte de que las vacaciones ya están aquí.

Es por esto por lo que la Lotería de Navidad se ha convertido en toda una tradición navideña para las familias españolas. Un acontecimiento más que potencia la ilusión por esta festividad, la que también se ve alimentada por la esperanza de llevarse el premio, ya que son muchos los que no pueden resistirse a comprar al menos un décimo y probar suerte. Un acontecimiento que es acompañado por la expectación ante el anuncio anual de la Lotería. Esta es tan grande, que el Calvo de la Lotería se ha convertido en otro popular personaje navideño de nuestro país. Entre los mejores anuncios de la Lotería de Navidad se situarían:

'Compartir como siempre, compartir como nunca' (2020)

El año pasado el anuncio conmovió a los espectadores. Siguiendo ejemplos anteriores, como el de 2008, fue adaptado a la complicada situación que se vive actualmente como consecuencia del coronavirus. Al igual que se vio durante la cuarentena por la pandemia, el spot recuerda la sociedad generosa en la que nos hemos convertido gracias al momento tan complicado en el que nos encontramos por la covid-19. El anuncio quiso plasmar el espíritu de superación y la necesidad de compartir con aquellos que más lo necesitan, bajo el lema "Comparte como siempre, comparte como nunca".

De la misma manera, las imágenes quiseron reflejar la angustia por la soledad que muchos experimentaron durante meses. Este es el caso de una de sus protagonistas. Marina se encuentra un sobre cerrado con su nombre, en el que descubre que hay un décimo acompañado de un tierno mensaje: "Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola".









'Justino y la fábrica de maniquíes' (2015)

Los anuncios de animación siempre suelen gustar al público. En 2015, fue Justino quien conquistó los hogares con su tierna historia. Además de por sus llamativas imágenes, su personaje conmovió al público. El spot cuenta el caso de Justino, un vigilante nocturno, cuya única compañía era la de los maniquíes de la fábrica donde trabajaba. El hombre no se decidió y se quedó sin décimo, al contrario que sus compañeros de trabajo, quienes apostaron por el número que les proporcionaba su empresa. Esto persiguió al protagonista, ya que 'El Gordo' cayó en su empresa y fue el único que no podía disfrutarlo. Sin embargo, al ser tan querido, Justino recibía de sus compañeros uno de los décimos premiados.

Este se convirtió en uno de los anuncios más premiados. Además, fue "la primera agencia española en obtener semejante logro, con un total de 48 de premios para Justino". Entre los galardones se encuentran un oro en Animación, tres platas y el premio al Cliente del Año en el festival ADC; un oro en Ejecución y un Bronce en TV en One Show; un plata en Animación en los Andy Awards; un oro en Ideas, un plata en Ejecución Audiovisual y un plata en Ejecución Digital y tres menciones en los Premios Nacionales de Creatividad; un plata en los premios Ampe; un oro en los Premios a la Eficacia; Primer premio en Campañas y tercer premio en Spots en los Premios Control; un oro en Redes Sociales en los Inspirational; un Gran Premio en Audiovisual, un oro en Cine/TV, un oro en Interactivo, un oro en Producción Audiovisual, y Mejor Idea del País en El Ojo de Iberoamérica; un oro en Film en los Épica Awards; y un oro en Film y otro en Animación en los Eurobest.





'El mayor premio es compartirlo' (2014)

Este año, volvieron a apostar por una emotiva historia con la que los espectadores pudieran identificarse. Tanto, que es una de las historias más humanas con las que han anunciado el Sorteo Extraordinario de Navidad. En esta ocasión, las cámaras siguieron la historia de Miguel, un vecino que acude diariamente al bar donde ha tocado 'El Gordo'. A pesar de que forma parte de su rutina, no llegó a comprar ningún décimo, lo que le hundió por completo al tener el premio tan cerca. Fueron las lágrimas del personaje principal las que conquistaron el corazón de los espectadores, en el momento el que su camarero de confianza le dio el décimo que le tenía guardado en un sobre.









'Pon tus sueños a jugar' (2013)

Este es uno de los anuncios más recordados, pero, esta vez, no lo fue por su bonita historia. Este spot fue el más polémico de la historia de la Lotería, dado que fue muy comentado por los espectadores y se crearon todo tipo de memes en las redes sociales, incluso algunos que se siguen utilizando actualmente. Los creadores se decantaron por elegir a algunos de los rostros más reconocidos de la música espila como protagonistas. Fueron Niña Pastori, Marta Sánchez, David Bustamante, Raphael y Monserrat Caballé los elegidos para interpretar una canción dedicada al sorteo.

No obstante, a pesar de la originalidad que el anuncio dirigido por Pablo Berger conllevaba, se convirtió en el más parodiado, ya que muchos definían su estética como algo "terrorífico". De la misma manera, la parte de la canción interpretada por Raphael fue imitada por todos los españoles, al igual de la expresión de Caballé. Desde entonces, esta escena forma parte de las vacaciones navideñas.









'La fábrica de los sueños' (2012)

Este spot se quedó en la memoria del público por ser uno de los más cinematográficos. Además, destacó por el elevado número de protagonistas que aparecían en pantalla. Los personajes fueron aumentando y participaron más de 200 personas, entre técnicos y equipo artístico, y más de 60 niños. De la misma manera, destaca por ser la historia menos realista de la historia de la Lotería, centrándose en lo ficticio y dejando lo cotidiano a un lado. A lo largo de los minutos, se ve como el mundo se convierte en un mundo de fantasía en la que todo es posible y lo sueños se hacen realidad.









'El toque humano de la suerte' (2008)

Este fue el primer anuncio que se basó en la complicada situación actual que vivían los españoles en aquel momento, lo que se volvió a hacer en 2020. En esta ocasión, la historia reflejaba los obstáculos a los que hubo que enfrentarse durante la crisis económica. Fue un spot muy emocional y optimista, cuyo objetivo era mostrar apoyo a todas las personas que estaban sufriendo en aquel momento. "Todos nos animamos a entrar en el juego, hasta los que se lo piensan. Todos somos un poco más humanos, hasta los más fríos, hasta los que son de cartón piedra", decían en el vídeo.









'Es lo que toca' (2006)

En 2006, marcó un antes y un después en la historia de los anuncios de la Lotería de Navidad, dado que fue la primera vez que "el Calvo" dejaba de ser el protagonista para desearnos suerte en el sorteo. Esto no terminó se convencer a los más fieles seguidores de estos anuncios, pero sí a los que ya se habían cansado de ver al mismo personaje año tras años. Por este motivo, intentaron ofrecer unas imágenes más fantásticas y emotivas, pero sin salirse de lo cotidiano y las costumbres que caracterizan estas fechas.









'El Calvo de la Lotería' (1998-2005)

Durante siete años, el actor Clive Arrindell se convirtió en el absoluto protagonista navideño y en la imagen del sorteo. Tanto que fue encasillado como "El Calvo de la Lotería". El "Calvo" se convirtió en la imagen de la Lotería que invitaba a los espectadores a participar en el sorteo y a "soñar", además de desearles suerte. "Cada Navidad tus sueños juegan a la lotería, que la suerte te acompañe" y el fondo musical 'El café de los estudiantes', de Maurice Jarre.





