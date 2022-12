¿Hasta cuándo puedo cobrar mi décimo de lotería de Navidad del 2022?

No sabemos cuál será la situación social a finales del mes de diciembre, si estaremos confinados o no, y qué establecimientos abrirán, por eso existe gran incertidumbre con el tiempo que tenemos para cobrar nuestro décimo de lotería de Navidad en el caso en el que tengamos que permanecer en casa por el Covid. En COPE te damos, no solo las claves del tiempo máximo que tienes para retirar el dinero ganado con la suerte de la lotería, sino qué puedes hacer en el caso en el que no te de tiempo a acudir a la administración o a la delegación territorial.

Además, te explicamos, en tiempos de incertidumbre sobre dónde podremos y no podremos ir, a qué establecimientos debes acudir para recoger tu premio. También debes estar especialmente atento a los documentos que debes llevar contigo, además de la diferencia entre retirar premios por un importe alto de uno bajo.





¿Hasta cuándo puedo cobrar el décimo en 2023?

Según recoge la normativa de la Administración de Loterías y Apuestas del Estado, el premio podrá retirarse a partir de un máximo de tres meses después de que tenga lugar el sorteo y el usuario tenga constancia de que tiene un décimo premiado. Por ello, teniendo en cuenta que la Lotería de Navidad tiene lugar el 22 de diciembre, quien sepa que tiene derecho a importe puede, a partir de ese día, acudir a recibirlo hasta el 22 de marzo de 2023.





Y es que, según especifica la normativa, el poseedor del décimo pierde a partir de ese día todo derecho de cobro sobre el boleto. No obstante, ten especial atención porque existe una grieta en el reglamento.





¿Puedo cobrarlo después del tiempo límite de 3 meses?

A pesar de recoger la normativa un máximo de tres meses para retirar el premio del décimo de lotería, hay una posibilidad de seguir cobrándolo. Y es que, según recoge la web oficial de Loterías puedes presentar una reclamación en el juzgado y, de manera más que probable, sea tramitada la entrega del importe. Eso sí, hay que tener especial cuidado a que no hayan pasado entre el sorteo y la resolución más de 5 años.





¿Dónde puedo recoger el premio?

Existe un matiz importante a la hora de saber a dónde nos podemos dirigir para retirar el premio de nuestro décimo de lotería. En el caso de que el importe sea menor de 3.000 euros, podemos solicitarlo en cualquier local de Loterías y Apuestas del Estado. No obstante, en el caso de que el montante superase la cifra, debemos hacerlo en una entidad bancaria concertada.

Por último, y en el caso de que tengamos dudas sobre uno u otro, siempre podemos acudir a una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Eso sí, debemos tener presente que, para pedirlo, debemos presentar tanto el DNI como el boleto premiado.

