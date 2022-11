Estas son las mejores formas de gestionar tu premio de la Lotería de Navidad

Todo el mundo compra con ilusión su décimo de lotería cada año con la esperanza de poder ganar un pellizco para su vida diaria. Tapar agujeros, acometer alguna inversión o darse algún capricho. Cada uno gasta su dinero de la forma que desea. Sin embargo, los expertos avisan que hay que tener cuidado porque la gestión de ese premio es clave a la hora de no perderlo.

Es normal que los ganadores no estén acostumbrados a gestionar esa cantidad de dinero, por eso, se puede caer en muchos errores habituales que suelen repetirse cada año. Las recomendaciones habituales, según los expertos, son varias.

En primer lugar, plantear un gasto controlado. Antonio Jiménez Colilla, asesor patrimonial, apunta que la clave está en “no precipitarse y contactar con algún experto antes de hacer nada con el capital”. El primer paso debe ser hacer una buena planificación”, detalla el experto.

Si tenemos dudas sobre qué hacer con el dinero, la clave está en que independientemente de la cuantía, se destine “una parte de ahorro” para “poder disponer de liquidez”, aclara Jiménez. Sin embargo, aboga por que otro trozo de ese pastel se enfoque en la inversión: “Para que nos pueda generar a corto y largo plazo”.

Puede ser que la persona que se encuentre con hasta los 400.000 euros del décimo empiece a gastarlo de forma descontrolada pensando que la cantidad es infinita. Casi una cuarta parte de los premiados en el sorteo de Navidad acaba teniendo incluso menos dinero del que tenían antes de ganar el premio, de acuerdo con un estudio de la European Financial Planning Association. Añade el experto que “puede darse el caso que la persona que lo recibe no sepa cómo manejar esa situación y al final acabe arruinándose a causa de sus malas decisiones”. Confirma que no es tan raro el relato siguiente: “Me tocó la lotería y acabé perdiendo la casa que tenía antes de que me tocara”.

Pasar desapercibido es la mejor manera para evitar que tengas que repartir tu premio con todo el mundo. No solo con amigos, sino con personas que aparecen de forma habitual: personas que te piden su trozo del pastel. Irte a cobrar el premio a un lugar donde no seas conocido es otra de las herramientas con las que zafarse del estrellato y la persecución. Pero Jiménez apunta que en exceso, podría ser contraproducente: “Si no confía en nadie puede ser un capital que acabe dilapidado”. Por eso, piensa que lo mejor es “que le facilite ese dato a alguien que le pueda ayudar” y que le ayude a gestionar “qué poder hacer con ese capital”.

Pero sobre todo: no cometas locuras. No dejes el trabajo por esto, aún más el día después. Planifica bien el futuro de cara a los próximos años para que esta ganancia no desaparezca en apenas unos días. De cara a conseguirlo, lo mejor es contar con la ayuda de un experto que ayude en esta tarea. Hay que tener cuidado para evitar que una alegría no acabe en un drama.









¿Dónde se vende tu décimo favorito de la lotería de Navidad?