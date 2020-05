Hoy es la sesión número 29, sesión de entrenamiento en intensidad, aumentando el metabolismo y quemando muchísimas calorías. Por lo tanto, como habéis llegado hasta aquí, vamos a darle un poco más de caña a todas las partes del cuerpo que trabajamos día a día. Por si no lo recordáis, ayer realizamos "un gran trabajo, un gran entrenamiento, un gran esfuerzo" con lo que respecta a la parte inferior del cuerpo. Y hoy, "vamos a hacer exactamente igual" pero focalizaremos nuestras actividades en el tren superior.

Continuamos con la división del tipo de población: Nivel principiante, porque no soléis hacer mucho deporte de vez en cuando o estáis empezando muy poquito a poco; Nivel medio, son aquellas personas que hacen ejercicio con más frecuencia, solo que lo abandonan, luego vuelven, etc., en general, se suelen sentir en forma pero no se mueven como deberían; y por último, el Nivel avanzado: se refiere a aquellos individuos que hacen ejercicio habitualmente y están acostumbrados a convivir con la fatiga o el esfuerzo y pretenden ir un poco más allá.

Destaquemos que el modo de trabajo que vamos a seguir hoy es de "tren superior", por lo tanto conllevará mover mucho nuestros brazos, abdominales, etc. A lo que le acompañarán actividades vinculadas a la fuerza con los bíceps, tríceps, pectorales, dorsales, espalda, etc. Esto lo haremos mediante ejercicios que combinaremos con ejercicios de abdominal, "de trabajo core". Es decir, ejercicio de tren superior, seguido de ejercicio de core en forma de tábata, "para tener una sensación intensa de trabajo, y para quemar muchas calorías".

No olvidéis que, si has seguido todas nuestras clases, a día de hoy os sentiréis en buen estado de forma. De lo contrario, podéis echar un ojo a las publicaciones anteriores de 'Entrénate frente al aislamiento'. Tanto la página web de COPE como la de Cadena 100 y MegaStar poseen desde el primero hasta el último vídeo que hemos grabado. Si ya lo habéis hecho, entonces dale al play a este último vídeo ¿Estáis listos? ¡A por todas, compañeros!