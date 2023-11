WWF urge a la CHG a sacar el Plan Anual de Extracciones ante el estado de la marisma

La organización ecologista WWF ha urgido este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a sacar el Plan Anual de Extracciones para el entorno de Doñana, que lleva cerca de dos años de retraso, ante la "preocupante" situación en la que se encuentra la marisma del espacio natural.

En declaraciones a EFE, el responsable de Agricultura de WWF, Felipe Fuentelsaz, después de conocer en la Comisión de Trabajo de Biodiversidad del Consejo de Participación de Doñana la escasa inundabilidad que presenta la marisma, ha indicado que ante esta situación "si no llueve, si no somos capaces de recuperar los cauces y si no somos capaces de recuperar el acuífero, iremos a peor".

Por eso, entiende que la CHG debe sacar el Plan Anual de Extracciones que "lleva cerca de dos años de retraso", y subraya que "más allá de eliminar los pozos ilegales y el consumo ilegal del agua que, evidentemente, es clave y prioritario, hay que regular las dotaciones de agua en el entorno de Doñana".

"La cuestión es que tenemos que restringir y tenemos que adecuar estas dotaciones al estado de actual de precipitación y al estado de la marisma porque estamos en una situación bastante grave", ha dicho.

Para WWF, "es fundamental regular el acuífero y para ello hay que tener un plan de extracciones que permitan esa regulación, porque no es normal que se esté regando como si no hubiera sequía. Tenemos que establecer un plan anual de extracciones sobre todo en estos años tan malos", ha remachado.

A ello suma la necesidad de "recuperar el sistema superficial de agua, es decir, de todos los ríos y arroyos del entorno Doñana incluyendo la conexión de los ríos y la reconexión del Guadiamar con las marismas".

"Eso es algo en lo que el ministerio está trabajando y que esperemos que sea lo antes posible porque es vital que el agua que se recoja de la lluvia se pueda verter a las marismas a través del río", ha añadido.

Además, ha insistido en la importancia de "acabar con el uso ilícito del agua, es decir, con los agricultores que estén regando de manera ilegal", y ha apostillado: "si con estos datos no somos capaces de cerrar pozos ilegales, no sé a qué habrá que esperar".