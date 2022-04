Rebelión científica llama a los investigadores a la desobediencia climática

"Scientific Rebellion" (Rebelión científica), un colectivo internacional de investigadores frente a la crisis climática, ha realizado un llamamiento a la desobediencia civil no violenta de la comunidad científica entre el 4 y 9 de abril.

La iniciativa se realiza en 25 países y se hace coincidir con la presentación el próximo lunes 4 del informe del grupo de trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) sobre mitigación de la crisis climática.

Miembros del movimiento científico señalan, en un comunicado, que "ya no basta con seguir esperando a que los gobiernos lean nuestras publicaciones y comprendan la gravedad y la emergencia de la crisis climática. No han estado a la altura, por eso optamos por la resistencia civil no violenta".

El movimiento reclama a los gobiernos que reaccionen y tomen medidas reales "integrando las instrucciones del consenso científico como objetivos vinculantes de transformación".

Igualmente, piden a las autoridades académicas la inclusión de formación obligatoria sobre crisis climática y energética en todos los grados y masters.

Además de un manifiesto suscrito por investigadores y abierto a nuevas adhesiones, las acciones incluyen huelgas académicas en diversos países.