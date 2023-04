Gobierno, CE y ecologistas piden a la Junta cumplir fallos europeos en Doñana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Comisión Europea y las organizaciones ecologistas han exigido a la Junta de Andalucía que respete las sentencias de los tribunales europeos sobre Doñana y que rectifique en su plan de ampliación de regadíos, propuesta que tramita actualmente el parlamento andaluz.

La medida, propuesta por el Partido Popular y por Vox, "contraviene la legislación europea", ha asegurado Sánchez este jueves en su visita a la Reserva Biológica de Doñana, que se ocupa del estudio e investigación en el parque nacional, donde el presidente ha instado a la Junta a abandonar "posturas soberbias".

"Doñana es un tesoro natural que nos pertenece a todos. El negacionismo de la ultraderecha y la soberbia del PP son letales para su futuro", ha agregado Sánchez desde su cuenta de Twitter.

La Comisión Europea también ha reiterado por escrito su oposición al proyecto de ley en Andalucía sobre el regadío en Doñana, y ha avisado de que Bruselas tiene la obligación de garantizar con "todos los medios disponibles" que esta se respeta en España.

En el texto -respuesta a una pregunta de los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López en plena polémica por el plan de ampliación de regadíos de Andalucía-, el comisario europeo de Medioambiente, Virginius Sinkevicius, ha aseverado que la medida podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria.

Sinkevicius ha recordado que la Comisión Europea (CE) podrá actuar con "todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)" de junio de 2021, que condenaba a este país por no salvaguardar adecuadamente el espacio protegido de Doñana.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expresado nuevamente su rechazo hacia el plan en Doñana del PP y de Vox, que ha achacado a la "preocupación que pueda sentir en un contexto electoral".

"Se mire por donde se mire, se aplique cualquier criterio racional posible, no tiene sentido" y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "sabe que no es viable", ha alegado Ribera, que ha reconocido sentirse "particularmente molesta" porque hace un año Moreno "se comprometió a no adoptar este tipo de medidas", sino a "trabajar juntos" en aquello donde pueden "encontrar soluciones".

"La ciencia es clara y contundente, las especies y los hábitats de Doñana se están muriendo debido a la sequía prolongada acentuada por la sobreexplotación del acuífero causada por un modelo de gestión del agua totalmente irracional", ha afirmado en paralelo Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Esta organización ecologista ha enviado este jueves una nueva carta a la CE para manifestar su preocupación por el hecho de que la Junta de Andalucía, en lugar de cumplir con la sentencia del TJUE y poner en marcha medidas para revertir la situación de Doñana, "continúe adelante con su plan de ampliar la superficie de regadío y premiar a los agricultores ilegales".

"El sentido común y la legislación comunitaria nos dicen que no hay ninguna razón, ninguna excusa, para no abandonar esa postura soberbia y volver a la legalidad europea", ha recalcado Sánchez en declaraciones a los medios desde Doñana, que ha insistido en escuchar las advertencias de la comunidad científica y las sentencias y alertas de las instituciones europeas.

El presidente ha recordado la situación de "gravedad" que atraviesa el parque a causa de la emergencia climática que afecta a todo el país en forma de sequía o de aumento de temperaturas "impropias" para esta época del año, así como en forma de incendios fuera de temporada.

Coincidiendo con la visita de Sánchez, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "Doñana se defiende ejecutando infraestructuras y no viniendo a visitar en Falcon", y ha pedido al presidente del Gobierno que "no manosee" un parque nacional "orgullo de Andalucía y de España", antes de criticar la política de gestión de agua del Gobierno central.