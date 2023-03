Anne C. Prévot (ecóloga):Preocupa la disminución de ejemplares de especies

Lourdes Uquillas

La crisis de la biodiversidad preocupa por la disminución de la cantidad de ejemplares o efectivos, pero más aún por la modificación de las interacciones que existen entre las diferentes especies, muchas de las cuales están emigrando hacia el norte, a zonas menos cálidas, ha asegurado a EFE la ecóloga francesa Anne Caroline Prévot.

Prévot es directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS, por sus siglas en francés), es vicepresidenta del programa Man and Biodiversity - MAN France y sus investigaciones se centran entre la biología y la psicología de la conservación.

Las especies están emigrando al norte, y en Europa se ha demostrado que los pájaros y las mariposas, así como las semillas de los árboles están buscando espacios donde las temperaturas no son tan cálidas como en el sur, aunque esa migración "no se da a la misma velocidad. Ahí se ve cómo las especies no coinciden en el mismo momento", ha explicado.

Estos cambios, "de acuerdo a estudios", se producen "en escalas temporales muy cortas, solo de decenios de años".

Prévot ha participado junto al geólogo francés Pierre Thomas y a la economista medioambiental y catedrática de Economía en la Universidad Santiago de Compostela, María Loureiro García, en el encuentro "Miradas cruzadas sobre el cambio climático" organizado por el Instituto Francés de Madrid.

El cambio climático es el responsable de la crisis de pérdida de biodiversidad, es una de las causas mayores, pero directamente no es la primera causa, según la ecóloga, quien ha recordado que según la Plataforma Intergubernamental Científico normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) la primera causa es el cambio de usos del suelo, la agricultura y el urbanismo.

A nivel cuantitativo, ha dicho, la segunda causa importantes de desaparición de la biodiversidad es "la sobreexplotación de ecosistemas, la sobrepesca y la sobrecaza y la tercera es el cambio climático".

Las consecuencias del cambio climático en la biodiversidad "son de varias escalas". La primera es que "los ritmos de las diferentes especies cambian o varían de acuerdo a la temperatura", como lo estudia la fenología, pero no cambian igual para todas las especies.

Las especies que tenían una interacción fuerte con otras, es decir las depredadoras de otras especies "ya no coinciden en el mismo sitio en el mismo momento con las que les servían de alimento", lo que "está provocando problemas de supervivencia y de desaparición de efectivos debido a esta situación de pérdida de alimentos".

Y esto, según Prévot, sucede con las especies comunes que existen en los entornos más cercanos, como los pájaros, las mariposas...

Pero existen, además, otras consecuencias que son las "desapariciones de especies endémicas en las islas".

Por lo tanto, ha asegurado, en los ecosistemas donde las condiciones climáticas son muy cambiantes se puede producir la desaparición de especies.

En su opinión, la creación de áreas marinas protegidas y la política del 30x30 "es una decisión política" que se adoptó en la COP15 de Biodiversidad y "evidentemente es muy positivo y es lo mínimo que se puede hacer" para la conservación de especies, pero "no se sabe aún cómo se implementará".

No obstante, ha apuntado, "hay que tener cuidado porque proteger unos espacios o crear unos regímenes de protección de ciertos espacios puede dar lugar al desaprovechamiento de otros".

En relación a la pesca de arrastre, que "es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, ayudará a reducir esas pérdidas, pero, de forma general, es como el clima, se evitará la desaparición de especies únicamente si se cambia los sistemas socio políticos, tecnológicos y económicos".

Esas son premisas que recogen los informes de los expertos del IPBES y del IPCC, ha incidido, "que dan mensajes comunes, que dicen que hay que operar en cambios profundos de los modelos de nuestra sociedad, sin esos cambios no se podrá solucionar la pérdida de biodiversidad".

Ha recordado que para conservar y proteger la biodiversidad, los expertos hacen cuatro grandes propuestas que son complementarias y con las que "en parte se resolvería el problema".

"La creación de reservas; la restauración de los espacios, con la replantación de especies y la eliminación de ciertas actividades humanas, creando nuevas reservas, pero de forma complementaria, porque no se puede hacer en todos los lugares".

La tercera propuesta es la "reconciliación donde se intenta en espacios comunes dejar espacio a la biodiversidad" y la cuarta, sobre todo en las ciudades, "intentar la reconexión de los humanos con su entorno para intentar que el ser humano tenga más en cuenta la naturaleza en su elección de vida".