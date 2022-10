Miguel Goyanes, director general de VidasPrime: una alternativa a las listas de espera dentro de la sanidad

Las listas de espera en la sanidad española es uno de los inconvenientes que tiene la sociedad. Seguro que, en algún momento, te has visto en esta situación: pides una cita en tu centro médico con un especialista y, a lo mejor, hasta dentro de tres meses no te dan fecha para que acudas. Y es que, aunque en el último informe semestral presentado por el Ministerio de Sanidad -que aparecía en mayo de este año, pero hacía referencia a datos del 2021- el tiempo medio de espera ha bajado respecto a lo que hubo en la pandemia, este sigue siendo muy alto. "Hablamos de 89 días, prácticamente tres meses para la primera consulta con el especialista. Y 123 días, casi cuatro meses, para una intervención quirúrgica, y no parece que vaya a descender este plazo. De hecho, han aumentado unos días las listas de espera respecto a los últimos datos", explicaba Manuel Vivas, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a COPE, analizando las últimas cifras del informe.