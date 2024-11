Juan Ortega y su impresión sobre la Monumental de México: "Ahora al asomarme..."

El torero sevillano Juan Ortega se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: la confirmación de su alternativa este domingo 1 de diciembre en la Plaza México, la plaza de toros más grande del mundo.

Ante la gran expectación generada por este evento, Ortega compartió sus impresiones: "Son sensaciones nuevas. La primera vez que vine a México fue en 2018, y aunque ya había visitado esta plaza, no había toros ni nada. Solo estaba conociéndola. Tenía una idea de cómo era, pero ahora, al asomarme, la he visto mucho más grande y mucho más impresionante de lo que me imaginaba. Me ha llamado mucho la atención".

El sevillano también reflexionó sobre su evolución como torero, señalando: "He aprendido a no generarme expectativas. Antes soñaba mucho con cortar orejas, salir por la puerta grande... y cuando las cosas no salían como yo imaginaba, sufría mucho. Ahora disfruto del camino. El hecho de estar aquí en México ya vale la pena. Que sea lo que Dios quiera".

Este acontecimiento, considerado uno de los momentos cumbre de la temporada mexicana de Ortega, ha despertado un gran entusiasmo entre la afición del país azteca. La cita del domingo la compartirá junto a Diego Silveti y Juan Pablo Sánchez frente a un encierro de la ganadería Montecristo.