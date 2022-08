Un vestido de torear de Roca Rey, subastado por 30.000€ en la Gala Starlite

La gala solidaria Starlite Porcelanosa, cuyos anfitriones son Antonio Banderas y la cofundadora del festival del mismo nombre, Sandra García-Sanjuán han celebrado anoche su Gala anual benéfica. Una velada solidaria en el Auditorio de La Cantera de Nagüeles en Marbella que en su edición número XIII reconocía la labor filantrópica y humanitaria de Alejandra Silva, Ana Obregón, Ainhoa Arteta, Andrea Bocelli, Chucho Valdés y Carla Pereyra. Lo recaudado en esta gala conducida por Valeria Mazza, Iván Sánchez y Luján Argüelles está destinado a la Fundación Niños en Alegría y la Fundación Lágrimas y Favores.

Andrés Roca Rey, que no pudo asistir por sus compromisos en plena temporada, no quiso dejar pasar la oportunidad de aportar su granito de arena solidario y para ello, mandó un vestido muy especial a la subasta. El traje que Roca Rey envío no era más ni nada menos que un traje tabaco y oro precioso que estrenó en Las Ventas en 2019 en la corrida de Adolfo Martín. Un vestido que sin duda, ha generado mucha expectación entre los asistentes que conocían los entresijos y anécdota de esa contratación y sobre todo, de la gran actuación que dio Andrés ante los de Albaserrada.

La puja comenzó por 6000 euros y alcanzó la cifra de 30.000 euros que irán destinadas a las fundaciones que trabajan con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de la niñez en escuelas primarias de zonas marginadas de Guerra o las causas sociales en materias de educación y economías desfavorecidas. El objeto que aportó Roca Rey, fue uno de los más valorados de la noche y queda reflejado nuevamente y sin lugar a dudas, que el toreo es solidario y está valorado por sí mismo con un gran interés por su representación en el arte.

Entre los asistentes a la gala benéfica, además de los premiados, estuvieron Richard Gere, Gunilla von Bismarck, Alejandra Silva, Lourdes Montes, Victoria Federcia y muchos más rostros conocidos.