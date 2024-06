La UTE Casas Amador presenta una Feria correcta y variada en Albacete

El abono taurino de septiembre en honor de la Virgen de Los Llanos de Albacete ya es una realidad. La empresa Casas y Amador presentó un serial del que ya se vislumbraban las líneas maestras cuando se conocieron los hierros elegidos para los diez festejos taurinos. Además, en cuanto al estado actual de la Fiesta, es un abono con variedad en su composición ganadera y correcta a la hora de elaborar los carteles. Bien en líneas generales con algunos claroscuros, varios con poco sentido.

Destaca la despedida como novillero y alternativa de Samuel Navalón junto a Manzanares y Roca Rey con astados de Jandilla en un cartel que asegura el “no hay billetes”. También hay carteles con gran atractivo como el compuesto por Talavante, Juan Ortega y Tomás Rufo con toros de Victoriano del Río; y el marcado torista de “La Quinta” para Perera, Emilio de Justo y Fernando Adrián, también de alta nota. Llama la atención la corrida “monstruo” con toros de Domingo Hernández para Castella, Ureña, Luque y Borja Jiménez, en un festejo sorprendente. En contraposición, en claro tono menor, el cartel del día 16, con toros de Conde de Mayalde, lo componen El Fandi -su inclusión es el gran lunar del abono- junto a Ginés Marín y Molina.

Las otras corridas toristas abren y cierran la Feria, primero con toros de Samuel Flores para Andrés Palacios, David Galván y Fonseca, y por último la repetición del cartel del año pasado que fue suspendida por la lluvia, compuesta por el hierro de Victorino Martín para Escribano, Pinar y Serrano.

Las dos novilladas locales son notables y suman en positivo. La empresa ha demostrado sensibilidad y sentido de la justicia al repetir el cartel suspendido por la lluvia y anunciar al novillero Jesús Moreno tras su dramática cogida en Las Ventas.

En resumen, una Feria con carteles de alta nota, otros de nivel medio y un par de detalles que restan rotundidad y brillo, con un inicio y final de abono algo titubeante. Abono variado y correcto que, aun así, es el mejor de las plazas de segunda categoría y de varias de primera.

Los carteles son los siguientes:

Además de los diez festejos, se ha programado una novillada sin picadores que comenzará a las 23: 00 horas del viernes 13 de septiembre y será fuera de abono. Los astados serán de Piedra Escrita y el cartel lo compondrán Juan Antonio Torrijos (E.T. Valencia), Nicolás Cortijo (E.T. Albacete), Alejandro González (E.T. Albacete), Juan Zamora (E.T. Albacete), Olga Casado (E.T. Yiyo) y Lan Bermejo (E.T. Castellón).

La desencajonada tendrá lugar el viernes 6 de septiembre a las 21:00 horas con los ejemplares de Samuel Flores, Montealto y López Gibaja. Además, tras la desencajonada, se lidiarán dos añojos en clase práctica por dos alumnos de la Escuela Taurina de Albacete. También, el 8 de septiembre se celebrará el Concurso Nacional de Recortadores a partir de las 23:00 horas.