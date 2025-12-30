Saint-Sever apuesta por tres toreros de distintas generaciones para su corrida de junio

La comisión taurina de Saint-Sever ha presentado el cartel de la corrida de toros que se celebrará el domingo 28 de junio de 2026, a las 18:00 horas, dentro de las tradicionales fiestas de San Juan. Una combinación diseñada para dar empaque de feria a la cita taurina más importante del ciclo.

El festejo contará con toros de la ganadería de Ganadería El Pilar, hierro que regresa a esta plaza tras sus anteriores éxitos, para un cartel integrado por Sebastián Castella, Juan Ortega y Tristán Barroso, estos dos últimos haciendo su presentación en el coso landés.

Desde la organización se destaca la apuesta por un cartel equilibrado, que une una ganadería contrastada con un elenco de toreros de distintos perfiles, con el objetivo de ofrecer una tarde de máximo interés para el aficionado.