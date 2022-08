Pinar: “Es difícil reeditar el éxito de la pasada Feria de Albacete, pero el que no apuesta no gana”

Rubén Pinar todavía saborea el triunfo en la localidad francesa de Béziers. Un total de cuatro orejas enfrentándose a la ganadería histórica de Miura. Y con la Feria de Albacete en la retina. Mientras se acerca la fecha del 17 de septiembre, Pinar continúa su preparación. De esta manera, el de Santiago de Mora asegura que “fue una tarde muy importante en Francia. No sólo por la ganadería, también por el escenario y el momento en que llega. Los triunfos son importantes, pero éste lo es más por lo difícil que me estaba resultando. Me ha venido muy bien y me hacía falta. Y ayuda para afrontar lo que me queda con más ganas y una mayor ilusión.”

Es obligatoria preguntar sobre Albacete, donde suma nueve puertas grandes consecutivas. Rubén dice que “las cosas están yendo bien. Pero siempre digo que la cosa se acabará. Esta profesión es muy difícil porque hay muchos factores. Que los animales ayuden, que te encuentres bien, que la espada entre. Y puede que se termine. Pero he disfrutado mucho esos momentos en Albacete. Yo voy a salir como siempre: a darlo todo y que sea una tarde importante.”

Se le vuelve a repreguntar sobre ese mano a mano y las altas expectativas generadas. Por si acaso puede ser un arma de doble filo. Pinar reconoce que “creo que sí. Dicen que cuando las cosas salen bien, es complicado que vuelva a salir bien dos veces. La apuesta ha sido por parte de la empresa, los toreros y el ganadero. Quien no apuesta no gana. La intención de todos es muy buena. Es difícil pero es posible. No hay nada establecido, y menos aún en esta profesión. Todos vamos a salir con la misma ilusión y ganas para que la afición disfrute el día 17”.

El de Santiago de Mora describe la próxima Feria de la Virgen de Los Llanos. “Creo que es bastante atractiva y variada. Hay varios alicientes para que tenga interés. Que tenga de nuevo 10 festejos es muy importante. Que la gente regrese a la plaza tras la pandemia y el virus, que tanto daño ha hecho. Animo a toda la afición de Albacete a que acuda a la Feria. Que disfruten de ser taurinos, albaceteños y de nuestros toreros. Y que acudan ahora, que tanta falta hace.”