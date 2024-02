Ramón Valencia: “Una feria de llenos”

Morante de la Puebla con cinco tardes en la temporada, como era sabido, Daniel Luque y Roca Rey, con cuatro, son eje fundamental donde girará la temporada de toros de 2024 en la Maestranza. Lo anunció Ramón Valencia, acompañado por su hijo Ramón Valencia Canorea, en el inicio del acto celebrado este mediodía en el Salón de Carteles de la plaza de toros de Sevilla.

Una multitudinaria rueda de prensa, convertida en un acto social, en la que acudieron el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Santiago León Domecq, la secretaria general de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, Lourdes Fuster; el delegado del Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez; el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Manuel Alés y el director general de Fiestas Mayores, Javier Hernández, junto a otras personalidades de la sociedad civil sevillana.

Ramón Valencia, calificó las combinaciones “de extraordinarias”. Unos carteles con lo mejor de los respectivos escalafones. La de Sevilla, este año, es “otra vez la Feria”, así la consideró el gerente de Pagés que se refirió, también, a ese equilibrio necesario en las combinaciones de figuras, triunfadores y nuevos toreros, “hemos conseguido la calidad necesaria en cada uno de los carteles anunciados para hacer una feria de llenos”. En su compromiso con la tauromaquia habló de “una Feria de San Miguel con tres corridas de toros de auténtico lujo y un ciclo de novilladas con lo mejor y más prometedor de escalafón de novilleros.

Novilladas

Valencia enumeró estadísticas y habló de las novilladas. “Sesenta y seis dosieres ha recibido Pagés de novilleros dispuestos a ocupar un puesto en las novilladas programadas de abono. Quince han sido los elegidos para los 15 puestos de los cinco festejos programados, ya que un sexto festejo está destinado a la final del Circuito de Novilladas de la Junta de Andalucía y Fundación del Toro de Lidia. De los quince escogidos, doce harán su presentación en la Maestranza. “Se ha abierto el abanico y vendrán novilleros nuevos con esperanza de futuro”.

Televisión

Ramón Valencia dijo seguir y cumplir con el acuerdo firmado por tres años con la plataforma televisiva OneToro, que volverá a retrasmitir la Feria de Abril y Feria de San Miguel en este y próximo año “Todo seguirá igual, nosotros cumplimos lo firmado y estamos muy satisfecho con lo realizado por la nueva plataforma televisiva”.

Precios

Ramon Valencia Canorea habló del precio de las localidades para la temporada de 2024. “Hemos decidido subir un 6% el precio de las localidades para el presente año. No lo hacíamos desde el año 2020, pero la subida del IPC de un 14% nos obliga hacerlo. No obstante, las corridas del 7 y 9 de abril tienen un 20% de descuento. Además, la gran variedad de precios es opción para cualquier bolsillo”. En cuanto a la posibilidad de facilitar un precio especial para los abonados, dijo el consejero de Pages haberlo hecho “Lo hemos intentado en años anteriores, pero el abonado no respondió como deseábamos, por lo que seguimos en la misma línea”

Bono Cultural

Se refirió, Valencia Canorea, al bono cultural invitando a los jóvenes que lo deseen que puedan optar con él a la adquisición de localidades en las taquillas de la empresa para los festejos en la Maestranza”.

Ausencias

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Habló el gerente de Pages de la ausencia de Fernando Adrián, “se le ofreció una corrida de toros, en principio tuvimos el sí, pero de inmediato dijo que no, y está en su derecho”. En cuanto a la suspensión de la corrida de seis sevillanos para seis toros y la ausencia de Oliva Soto, un torero que estaba en todas las quinielas, sólo se refirió a los tres que están anunciados en el festejo del siete de abril, “son tres toreros que se han alegrado cuando le hemos llamados, ni Lama de Góngora, ni Ruíz Muñoz, ni Calerito han matado dos toros en la Maestranza, y se lo merecían, igual que se lo merecerán otros, pero hemos optado por estos tres.

También habló de la posibilidad de hacer un cartel tan deseado con Daniel Luque y Roca Rey juntos. “No ha sido posible aunque lo hemos hablado. Esta empresa no entra en los asuntos particulares de los toreros, y no ha podido ser. Según el apoderado de Roca Rey preferían no torear con Luque”.

Extrañó también no ver anunciado a Marco Pérez en las novilladas de abono. Ramón Valencia respondió que “quizás veían demasiado pronto venir a Sevilla, además querían hacer algo especial, y aquí para los novilleros actuamos de igual forma porque todos son iguales “.