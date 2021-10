Rafaelillo: “Nunca perdí la esperanza de celebrar esta efeméride toreando"

La plaza murciana de Abarán será el escenario de un acontecimiento: la conmemoración del 25 aniversario de alternativa de Rafaelillo. Bajo la organización de Ángel Bernal, el coso acogerá el próximo 17 de octubre un mano a mano entre el diestro murciano y Paco Ureña con toros de Juan Pedro Domecq. Una celebración de categoría para conmemorar una carrera ejemplar.

“Rafaelillo no podía quedarse sin celebrar su aniversario” ha admitido Ángel Bernal en la presentación del festejo, un acto al que han acudido los dos protagonistas del festejo y las primeras autoridades de la localidad murciana. “Tras no celebrarse la feria de Murcia, Abarán es un marco precioso para un acontecimiento así y más en un mano a mano con Paco Ureña que es un estandarte del toreo en Murcia. La afición tiene que responder porque es una efeméride importante”, ha subrayado el empresario.

“Gracias es la primera palabra que me surge del corazón tras ver realizada la idea de la celebración de mis 25 años de alternativa. Tras el golpe moral que supuso no poder celebrar el festejo en Murcia, donde me hubiera gustado, ver que lo voy a poder conmemorar toreando es un honor”. Así se mostraba Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ tras la presentación del mano a mano. “Nunca perdí la esperanza de celebrar esta efeméride toreando y al final se ha hecho realidad en mano a mano con un amigo al que admiro profundamente como es Paco Ureña”, reconoce el torero del barrio del Carmen.

No ha sido un año fácil para Rafaelillo pero tiene delante la posibilidad de poner la guinda con esta efeméride. “Ha sido una temporada dura, volvía de un percance que me removió muchas cosas y que no resultó fácil superarlo. Ha sido como una vuelta a la vida, a mi mundo. Luego la suspensión de la feria de Murcia supuso otro golpe muy fuerte que he tenido que afrontar con la entereza con la que he afrontado toda mi vida y mi carrera. Pero ahora, veo la recompensa de poder tener la satisfacción de debutar en Abarán y de celebrar con todos mis seguidores y toda la afición de la provincia mis 25 años de alternativa”, explica.