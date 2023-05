Rafael González, adiós a los ruedos: "Me llevo grandes recuerdos"

Rafael González dice adiós a los ruedos. Este domingo, el torero madrileño anunciaba a través de un comunicado en sus perfiles en la redes sociales su decisión de retirarse del toreo en activo.

Con sólo un año como matador de toros tras su alternativa en la Feria de San Isidro de 2022 y con escasas oportunidades durante estos meses en el escalafón superior, González ha decidido colgar el traje de luces.

El pasado año, además de la tarde de su alternativa en Madrid, solo actuó otra tarde más en la localidad madrileña de Griñón. Durante este 2023, sólo había trenzado un paseíllo dentro de la tercera edición de la Copa Chenel.

El comunicado donde Rafael González anuncia su adiós es el siguiente:

"Después de tanto tiempo meditándolo, hoy 21 de mayo de 2023. Pongo fin a mi carrera como matador de toros. Doy las gracias sobre todo a mi familia que me ha apoyado hasta el final.

Pero sobre todo tengo que dar las gracias a mi padre que es la persona que más ha confiado en mi. Gracias Papá.

También tengo que dar las gracias a los ganaderos y amigos que me han apoyado y han tenido confianza en mi. Gracias de corazón. El toreo es lo más grande que voy a tener en mi vida, me llevo amigos, pocos, pero los que me llevo son de verdad, ellos saben bien quién son, también me llevo grandes recuerdos que para mí quedan.

Y por supuesto mi abuelo, otro de mis pilares, gracias por apoyarme y seguirme donde hiciese falta. Gracias a todos».

Rafael González Romero"