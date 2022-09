Puerta grande a la clase de Uceda y la explosividad de Roca Rey en Sanse

Llegó Uceda Leal a La Tercera para sustituir al lesionado Juli. No se resintió la taquilla y casi se rozó el lleno, un oasis en medio del cemento visto estos días por Sanse. El primero de Vellosino tuvo más cuerpo que seriedad por delante y no le sobraron las fuerzas. El torero madrileño, al que da gusto ver hasta sus andares para ir a brindar, se lo sacó hasta las rayas del tercio para echarse rápido la muleta a la mano izquierda. Pero el del hierro charro embistió con cansina nobleza. El trazo no era malo pero la emoción, nula. Tampoco lo vio claro con la espada y el descabello Uceda, que resultó silenciado.

Un buen toro fue el cuarto, más serio de hechuras y con nobleza y clase en sus embestidas. Uceda Leal lo cuajó de principio a fin. Primero, en un abundante toreo a la verónica. Después, muleta en mano. Tuvo gusto un inicio por ayudados por bajo y después aprovechó la calidad y movilidad del astado en tandas de gran empaque por ambos pitones. La mejor serie, ya avanzado el trasteo, fue al natural. Enganchando muy adelante y llevándolo con profundidad hasta más allá de la cadera. Un coda final a pies juntos también al natural dio paso a un espadazo de ley. Las dos orejas cayeron con justicia.

El segundo toro de Vellosino salió al ruedo con los pitones totalmente destrozados. La sombra del fraude en forma de manipulación fraudulenta de astas sigue imparable esta temporada y aquí “no passsssa nada”, que diría aquel. Es más, al público de aluvión se la resbala y luego jalea hasta el éxtasis al torero de turno, en este caso José María Manzanares, que se dedicó a tirar líneas por las periferias con un toro además inválido. Se encasquilló con el acero hasta en dos ocasiones el alicantino y vio ovacionada su labor.

El quinto fue el padre del anterior del lote de Manzanares. Sacó nervio y exigencia el toro y Manzanares pasó más de un apuro para ligar los muletazos. Tiró de raza el torero para terminar imponiéndose en una tanda mandona por el pitón derecho. La espada viajó a los sótanos y quedó enhebrada. Pinchó dos veces más antes de que el animal se echase. Se le volvió a ovacionar.

El primero del lote de Roca Rey podría haber pasado sin problema por un eral en cualquier novillada sin picadores de las muchas que que se celebran en muchos puntos de la geografía madrileña. Lógicamente, su paso por el caballo fue un trámite vergonzoso. Para el peruano fue un entrenamiento de luces y un animal con repetición en sus embestidas para recuperar sensaciones y sitio después del percance de Bilbao. Lo terminó de apurar en un final de cercanías con alardes de valor que pusieron a los tendidos en pie. Pinchó antes de dejar una estocada baja, lo que no impidió que se pudiese y concediese una oreja.

El sexto, dentro de su nobleza, fue más tardo a la hora de querer coger los engaños. Tuvo que tirar mucho de la embestida Roca Rey. Al natural llegaron los muletazos más largos y compactos del conjunto, aguantando lo indecible en los de pecho cuando el toro se lo pensaba. Los circulares finales elevaron la intensidad de las ovaciones desde el tendido y ahí amarró el peruano el triunfo junto a un espadazo en todo lo alto. Dos orejas para premiar el conjunto.

FICHA DEL FESTEJO

San Sebastián de los Reyes (Madrid), domingo 4 de septiembre de 2022. 4ª de Feria. Más de tres cuartos de plaza.

Toros de Vellosino, muy desiguales de hechuras, terciados los tres primeros y más cuajados los tres últimos. Inválido el primero; sin fuerzas el despitorrado segundo; repetidor el abecerrado tercero; noble y enclasado el cuarto; un quinto encastado y exigente, pero agradecido; manejable sin más el sexto.

Uceda Leal, que sustituía a El Juli, silencio y dos orejas.

José María Manzanares, saludos y saludos.

Roca Rey, oreja y dos orejas.