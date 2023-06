La primera edición del Circuito de Novilladas de Extremadura ya es una realidad

Esta mañana se ha presentado, en el Palacio de Carvajal de Cáceres, la primera edición del Circuito de Novilladas de Extremadura, promovido por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Extremadura.

El acto ha estado presidido por Carlos Carlos, presidente de la Diputación de Cáceres, y también ha acudido Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia y el matador de toros y director de la Escuela Taurina de Badajoz, Luis Reina, quien además, ejercerá como padrino del Circuito.

El Circuito de Extremadura nace con la responsabilidad de dar novilladas con picadores en toda la comarca. En la temporada pasada, en Extremadura sólo se celebraron 4 novilladas picadas, un número que sólo el presente circuito va a igualar.

El certamen está desglosado en tres novilladas clasificatorias y la Gran Final. Las sedes elegidas para la celebración del mismo son Casar de Cáceres, Barcarrota, Valencia de Alcántara y Herrera del Duque, celebrándose la final en esta última localidad.

El elenco de los novilleros estará compuesto por nueve nombres, ocho de ellos formados en escuelas taurinas extremeñas o que han nacido en dicha región y un novillero que ocupa la plaza de intercambio. Los novilleros participantes son: José Rojo, Alejandro Mora, Juan Ángel García Corbacho, Carlos Domínguez, Eric Olivera, Sergio Sánchez, Tristán Barroso, El Mella e Ismael Martín, que ocupa la plaza de intercambio con Castilla y León.

Inmaculada Bonilla, directora general de Administración Local de la Junta de Extremadura, ha querido agradecer «a la Junta de Extremadura, a la Fundación Toro de Lidia, a los representantes de las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz, por el trabajo conjunto para llevar a cabo este Circuito de Novilladas de Extremadura».

Carlos Carlos, Presidente de la Diputación de Cáceres, ha destacado que «uno se siente a gusto cuando es taurino en un ambiente como el de hoy, presentando el I Circuito de Extremadura. Todo arranca en invierno con el fin de promover y ampliar los resultados de la Escuela Taurina de Badajoz, habiendo sacado figuras como hemos visto en los últimos años».

Por su parte, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín ha destacado que «hoy es un día muy importante para la FTL y para la tauromaquia. La tauromaquia no entiende de colores políticos, es del pueblo, un patrimonio de todos. Nosotros empezamos hace tiempo con los circuitos y queremos que sea una base sólida de la reestructuración de la tauromaquia en Extremadura y en el resto de comunidades españolas».

Bonitas las palabras que les dedicó el padrino de esta edición, Luis Reina: «Tenéis que estar preparados, aunque muchos de vosotros ya lo habéis demostrado en plazas grandes y estáis preparados para que esta oportunidad no se os vaya de las manos. Cuando me propusieron ser padrino no lo pensé porque todo aquello que sea apoyar y empujar, porque somos una isla en medio de un océano».

La ganadería de El Cahoso será la encargada de lidiar en la final mientras que las ganaderías de la fase clasificatoria se sortearon en el acto de presentación. Así, los carteles del Circuito de Extremadura 2023 son los siguientes:

Fase clasificatoria

Sábado 15 de julio en Casar de Cáceres (Cáceres) .- Novillos de San Martín y Carmen Valiente para José Rojo, Alejandro Mora e Ismael Martín.

.- Novillos de San Martín y Carmen Valiente para José Rojo, Alejandro Mora e Ismael Martín. Sábado 22 de julio en Barcarrota (Badajoz) .- Novillos de Guadajira para García Corbacho, Carlos Domínguez y El Mella.

.- Novillos de Guadajira para García Corbacho, Carlos Domínguez y El Mella. Sábado 29 de julio en Valencia de Alcántara (Cáceres) .- Novillos de Guadalest para Eric Olivera, Sergio Sánchez y Tristán Barroso.

Gran final

Sábado 5 de agosto en Herrera del Duque (Badajoz) .- Novillos de El Cahoso para los tres mejores novilleros.